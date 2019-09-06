Светлана Лобода выпустила новый трек "В зоне риска"
Певица опубликовала отрывок клипа в своем микроблоге
Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая представила кавер на песню Аллы Пугачевой, выпустила новую песню под названием "В зоне риска". Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.
Смотрите видео о том, как Светлана Лобода на взлетной полосе устроила танцы:
В пятницу, 6 сентября, песня Лободы "В зоне риска" появилась сразу на многих интернет-ресурсах, и идет с обложкой в виде градусника.
Поклонники звезды положительно оценили ее новую работу. Понравилась юзерам и обложка в виде градусника.
Напомним, ранее Светлана Лобода представила клип на cвою новую песню "Пуля-Дура". Видеоработа опубликована на YouTube-канале певицы.
Кроме того, Лобода не упускает возможности повеселиться и повеселить своих поклонников. Известная артистка обладает стройной фигурой и длинными ногами, поэтому часто позирует в купальниках. Этот раз не стал исключением, тем более, что звезда находится на отдыха возле турецкого побережья. На опубликованном видео Светлана Лобода запечатлена во время зажигательных танцев с девчонками из своего шоу-балета на палубе яхты.
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