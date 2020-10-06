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Светловолосая Анджелина Джоли стала мамой Питера Пэна и Алисы в Стране Чудес: первые кадры фэнтези

Сегодня, 19:28

Актриса играет роль многодетной матери

На большие экраны этой осенью выходит фэнтези фильм "Питер Пэн и Алиса в стране чудес" от режиссера оскароносного мультфильма "Храбрая сердцем" Бренды Чэпман. В главной роли – Анджелина Джоли, которая снова удивляет зрителей своим экранным перевоплощением. На первых кадрах предстоящего фильма актрису можно увидеть в парике со светлыми волосами.

Анджелина Джоли в фильме "Питер Пэн и Алиса в стране чудес"
Анджелина Джоли в фильме "Питер Пэн и Алиса в стране чудес"
Фото: themoviedb.org

О чем фильм "Питер Пэн и Алиса в Стране Чудес"

Кинолента станет приквелом знаменитых сказок "Питер Пэн" и "Алиса в стране чудес". В центре сюжета фильма – трое детей Алиса, Питер и Дэвид, которые проводят счастливое беззаботное детство. Трагичное событие забирает у мальчика и девочки их старшего брата. Пока родители пытаются убежать от реальности, брат и сестра стараются спасти семью от отчаяния. Унаследованная сила воображения от их любящей матери и фантазера-отца помогает им стереть грань между фантазиями и реальностью и начать легендарные приключения.

"Питер Пэн и Алиса в Стране Чудес"
"Питер Пэн и Алиса в Стране Чудес"
Фото: themoviedb.org

Роль многодетной мамы, Роуз Литтлтон играет Анджелина Джоли. Ее супруга, отца семейства сыграет Дэвид Ойелоуо ("Планета обезьян", "Прислуга"). Также в картине зрители увидят оскароносного Майкла Кейна ("Интерстеллар") и Анну Ченселлор (сериалы "Аббатство Даунтон", "Корона").

"Питер Пэн и Алиса в Стране Чудес"
"Питер Пэн и Алиса в Стране Чудес"
Фото: пресс-служба

Интригующими отзывами о предстоящем фильме уже успели поделиться западные кинокритики. Так, актор британского киножурнала Screen Daily Бен Пирсон назвал фильм новой детской классикой и "сказкой вне различных эпох", которая очарует юных зрителей.

Премьера фильма состоится 26 ноября этого года.

Ранее мы сообщали, что премьеру фильма "Дюна" с Тимоти Шаламе перенесли на 2021 год.

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