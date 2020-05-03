Светский выход на карантине: создатели "Домой" в объективе Сергея Сараханова

Фильм представлен одновременно в 11 категориях премии "Золота Дзиґа-2020"

Украинская лента "Домой" – нынешний лидер по количеству номинаций на национальную кинопремию "Золота Дзиґа-2020". Фильм представлен одновременно в 11 категориях премии, которая присуждается за профессиональные достижения в развитии украинского кинематографа.

Из-за карантина вручение четвертой "Золотой Дзиґи" пройдет в онлайн-режиме. Команда "Домой" не нарушая самоизоляции собирается на главную кинопремию страны в объективе фотографа Сергея Сараханова.

Напомним, что смотреть прямую трансляцию церемонии вручения кинопремии "Золота Дзиґа-2020" можно на сайте Сегодня.Lifestyle 3 мая в 19:00.

"Если я выиграю "Золоту Дзиґу", то отправлю награду домой, в Крым" – режиссер Нариман Алиев о номинации на "Лучшую режиссерскую работу" и "Лучший сценарий".

Нариман Алиев Фото: пресс-служба Нариман Алиев Фото: пресс-служба 1/2

"Если я выиграю "Золоту Дзиґу", то в этот момент буду наиболее счастливым украинским продюсером. А в следующее мгновение продолжу работать, чтобы это счастье стало традицией"- продюсер Владимир Яценко о номинации на "Лучший фильм".

Владимир Яценко Фото: пресс-служба Владимир Яценко Фото: пресс-служба 1/2

"Если я выиграю "Золоту Дзиґу", то поблагодарю команду и режиссера, которые подарили мне возможность получить самую большую награду – радость и гордость в глазах моих детей и родителей" – актер Ахтем Сеитаблаев о номинации на "Лучшую мужскую роль".

Ахтем Сеитаблаев Фото: пресс-служба Ахтем Сеитаблаев Фото: пресс-служба 1/2

"Если я выиграю "Золоту Дзиґу", то буду очень удивлен" – актер Ремзи Билялов о номинации на "Лучшую мужскую роль второго плана".

Ремзи Билялов Фото: пресс-служба Ремзи Билялов Фото: пресс-служба 1/2

"Если я выиграю "Золоту Дзиґу", то это будет моя первая награда от украинских киноакадемиков" – сценаристка Марыся Никитюк о номинации на "Лучший сценарий".

Марыся Никитюк Фото: пресс-служба Марыся Никитюк Фото: пресс-служба 1/2

"Если я выиграю "Золоту Дзиґу", то выпью бокал "Конек шприц". А может два"- режиссер монтажа Александр Черный о номинации на "Лучший монтаж".

Александр Черный Фото: пресс-служба Александр Черный Фото: пресс-служба 1/2

"Если я выиграю "Золоту Дзиґу", то поблагодарю свою команду и поставлю награду на центральный канал в студии, чтобы уравновесить задние каналы, на которых уже стоят прошлогодние Дзиґи" – звукорежиссер Сергей Степанский о номинации на "Лучший звук".

Сергей Степанский Фото: пресс-служба Сергей Степанский Фото: пресс-служба 1/2

"Если я выиграю "Золоту Дзиґу", то поблагодарю всей команде, своим родителям и близким, а потом мы с Нариманом приготовим плов в казане" – оператор Антон Фурса о номинации на "Лучшую операторскую работу".

Антон Фурса Фото: пресс-служба Антон Фурса Фото: пресс-служба 1/2

"Если я выиграю "Золоту Дзиґу", то стану немного более уверенной в том, что я делаю и кем я есть" – художница по костюмам и гриму Ася Сутягина о номинации на "Лучший дизайн костюмов".

Ася Сутягина Фото: пресс-служба Ася Сутягина Фото: пресс-служба 1/2

"Если я выиграю "Золоту Дзиґу", то отмечу это вместе с друзьями онлайн, соблюдая дистанцию, в масках и перчатках" – актриса Лариса Яценко о номинации на "Лучшую женскую роль второго плана".

Лариса Яценко Фото: пресс-служба Лариса Яценко Фото: пресс-служба 1/2

"Если я выиграю "Золоту Дзиґу", то это означает, что награду выиграла моя команда! И каждый человек в арт-департаменте заслуживает свою "Дзиґу"- художник-постановщик Владлен Одуденко о номинации на "Лучшую работу художника-постановщика".

Владлен Одуденко Фото: пресс-служба Владлен Одуденко Фото: пресс-служба 1/2

"Домой" – полнометражный дебют режиссера Наримана Алиева. Фильм рассказывает историю крымского татарина Мустафы, чьи сыновья поехали в Киев после аннексии Крыма.

В широкий украинский прокат драма "Домой" вышла 7 ноября. В кинотеатрах фильм посмотрели почти 23 000 зрителей, а бокс-офис составил более 2 миллионов гривен. Лента уже была показана в 18 странах, права на фильм приобрели для дистрибуции во Франции, Великобритании, странах Бенилюкса, Греции, Турции и Китае.



Мировая премьера фильма состоялась в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. На Одесском международном кинофестивале "Домой" завоевал Гран-при – "Золотого Дюка", присуждаемая по результатам зрительского голосования. Также на счету работы Наримана Алиева главный приз Международного кинофестиваля в Бухаресте (BIFF), Международного Босфорского кинофестиваля в Стамбуле. Кроме того, ленту Алиева было показано в рамках фестиваля украинских фильмов в Варшаве, где она получила приз зрительских симпатий.



Фильм "Домой" был выбран в качестве национального кандидата на премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм", картина также вошла в лонг-лист 77-й премии "Золотой глобус" в соответствующей категории. Лента стала триумфатором второй Национальной премии кинокритиков Украины Киноколо – ее отмечено как лучший фильм года, а Нариман Алиев и Ахтем Сеитаблаев были награждены как лучший режиссер и актер. Онлайн-премьера драмы "Домой" состоялась 18 марта на OLL.TV.

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Напомним, ранее мы рассказывали, чем занимаются Даша Трегубова и Нариман Алиев на самоизоляции.

Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2020

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