"Свидание в Вегасе": появился первый постер и названа дата выхода украинской комедии

В фильме сыграл голливудский актер, брат Джулии Робертс – Эрик Робертс

"Свидание в Вегасе" Фото: пресс-служба

Наконец-то опубликован первый постер, а также названа дата премьеры новой украинской комедии "Свидание в Вегасе" – картина выйдет в прокат 5 марта 2020-го года. Режиссером фильма стал Сергей Вейн.

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Главные роли в картине исполняют молодые актеры – Марина Дьяконенко и Никита Бычков-Андриевский, а также певица Оля Полякова, телеведущий Владимир Остапчук, белорусский юморист Вадим Галыгин, актер театра и кино Михаил Кукуюк и исполнитель Вова зі Львова. Кроме того, в фильме сыграл известный голливудский актер, номинант на премии "Оскар" и "Золотой глобус" Эрик Робертс.

В центре сюжета – Артем и Оксана, менеджеры из конкурирующих рекламных агентств. Они летят в Лас-Вегас подписать контракт со сверхважным клиентом и заинтересованы в том, чтобы украсть победу друг у друга из-под носа. Но все планы идут наперекосяк, когда Артема и Оксану снимают с рейса, и дальнейшая дорога в Вегас превращается в настоящий романтический приключенческий экшен, многие сцены которого снимались в США.

Постер к фильму "Свидание в Вегасе" Фото: пресс-служба

А вот трейлер фильма "Свидание в Вегасе" обещают представить в ближайшее время.

Напомним, в сети появился тизер-трейлер украинского фильма "Пульс".

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