"Свидание в Вегасе": появился первый постер и названа дата выхода украинской комедии
В фильме сыграл голливудский актер, брат Джулии Робертс – Эрик Робертс
Наконец-то опубликован первый постер, а также названа дата премьеры новой украинской комедии "Свидание в Вегасе" – картина выйдет в прокат 5 марта 2020-го года. Режиссером фильма стал Сергей Вейн.
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Главные роли в картине исполняют молодые актеры – Марина Дьяконенко и Никита Бычков-Андриевский, а также певица Оля Полякова, телеведущий Владимир Остапчук, белорусский юморист Вадим Галыгин, актер театра и кино Михаил Кукуюк и исполнитель Вова зі Львова. Кроме того, в фильме сыграл известный голливудский актер, номинант на премии "Оскар" и "Золотой глобус" Эрик Робертс.
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В центре сюжета – Артем и Оксана, менеджеры из конкурирующих рекламных агентств. Они летят в Лас-Вегас подписать контракт со сверхважным клиентом и заинтересованы в том, чтобы украсть победу друг у друга из-под носа. Но все планы идут наперекосяк, когда Артема и Оксану снимают с рейса, и дальнейшая дорога в Вегас превращается в настоящий романтический приключенческий экшен, многие сцены которого снимались в США.
А вот трейлер фильма "Свидание в Вегасе" обещают представить в ближайшее время.
Напомним, в сети появился тизер-трейлер украинского фильма "Пульс".
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