System of a Down впервые за 15 лет выпустили две песни. Они посвящены карабахскому конфликту

Вырученные от продажи песен средства уйдут на помощь пострадавшим жителям Нагорного Карабаха

Армяно-американская группа System of a Down впервые за 15 лет выпустила две новые песни — "Protect The Land" и "Genocidal Humanoidz". Их последний альбом "Hypnotize" вышел в ноябре 2005 года.

Свежие композиции SOAD посвящены военному конфликту в Нагорном Карабахе. Все четверо участников группы являются этническими армянами и называют Нагорный Карабах своей "культурной родиной".

Музыканты выступили с критикой действий президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые, по их мнению, ответственные за распространение дезинформации.

"Нынешние коррупционные режимы Алиева в Азербайджане и Эрдогана в Турции не только хотят претендовать на Арцах и Армению, но и безнаказанно совершают акты геноцида в отношении человечества и дикой природы, чтобы достичь своей миссии", – пишет лидер группы Серж Танкян на своей странице в Facebook.

На песню "Protect The Land" снят клип, в котором кадры боевых действий чередуются с портретами жителей Нагорного Карабаха.

System Of A Down — Protect The Land

System Of A Down — Genocidal Humanoidz

Новые песни System of a Down можно скачать на странице группы на сервисе BandCamp. Прибыль от продажи треков будет направлена в американскую благотворительную организацию Armenia Fund, которая помогает пострадавшим жителям Нагорного Карабаха.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян пожертвовала миллион долларов Нагорному Карабаху.

