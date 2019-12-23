Сюжет нового "Бэтмена" "слили" в сеть: подробности

Бэтмен будет расследовать загадочные убийства в Готэме

Роберт Паттинсон сыграет в фильме Кристофера Нолана Фото: Getty Images

После того, как официально стало известно, что исполнителем роли Брюса Уэйна "Бэтмена" стал Роберт Паттинсон, интерес вокруг будущей картины только растет. Впрочем, сюжетные детали новой экранизации хранились в секрете. Режиссер Мэтт Ривз лишь отмечал, что фильм будет снят в детективном жанре и стилистике нуара, то есть Брюс Уэйн будет расследовать некое преступление в качестве сыщика.

Узнайте, кто заставил Роберта Паттинсона согласиться стать новым Бэтменом:

Но в сети появилась информация о том, что сюжет картины "слили" в общий доступ. По сюжету в Готэме будут выбирать нового мэра. Но в ходе предвыборной кампании кто-то будет убивать кандидатов одного за другим. Бэтмену придется выяснить, кто стоит за политическими убийствами.

Релиз фильма запланирован на 24 июня 2021 года.

Напомним, актер Колин Фаррелл ведет переговоры со студией Warner Bros. об участии в съемках фильма, в котором ему предложена роль Пингвина. Известно также, что Джеффри Райт сыграет комиссара Джеймса Гордона, а Пол Дано — Загадочника. На роль Харви Дента, известного как Двуликий, претендует Мэтью Макконахи.

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