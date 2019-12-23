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Сюжет нового "Бэтмена" "слили" в сеть: подробности

Бэтмен будет расследовать загадочные убийства в Готэме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:20
Роберт Паттинсон сыграет в фильме Кристофера Нолана
Роберт Паттинсон сыграет в фильме Кристофера Нолана
Фото: Getty Images

После того, как официально стало известно, что исполнителем роли Брюса Уэйна "Бэтмена" стал Роберт Паттинсон, интерес вокруг будущей картины только растет. Впрочем, сюжетные детали новой экранизации хранились в секрете. Режиссер Мэтт Ривз лишь отмечал, что фильм будет снят в детективном жанре и стилистике нуара, то есть Брюс Уэйн будет расследовать некое преступление в качестве сыщика.

Узнайте, кто заставил Роберта Паттинсона согласиться стать новым Бэтменом:

Но в сети появилась информация о том, что сюжет картины "слили" в общий доступ. По сюжету в Готэме будут выбирать нового мэра. Но в ходе предвыборной кампании кто-то будет убивать кандидатов одного за другим. Бэтмену придется выяснить, кто стоит за политическими убийствами.

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Релиз фильма запланирован на 24 июня 2021 года.

Напомним, актер Колин Фаррелл ведет переговоры со студией Warner Bros. об участии в съемках фильма, в котором ему предложена роль Пингвина. Известно также, что Джеффри Райт сыграет комиссара Джеймса Гордона, а Пол Дано — Загадочника. На роль Харви Дента, известного как Двуликий, претендует Мэтью Макконахи.

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