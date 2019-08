Sziget 2019: как прошел масштабный музыкальный фестиваль

В этом году мероприятие прошло на острове Обуда

Sziget 2019 Фото: пресс-служба

В Будапеште, на острове Обуда прогремел ежегодный музыкальный фестиваль Sziget 2019. Открылось мероприятие еще 7 августа и продлилось до 13 числа.

Кто не знает, Sziget в переводе с венгерского - означает "остров". В лайн-апе Sziget 2019 – Ed Sheeran, Florence + The Machine, Foo Fighters, The 1975, Post Malone, Twenty One Pilots, Martin Garrix, The National, сотни мировых звезд, новых актуальных музыкантов. Кроме того, в этом году на фестивале выступили и многие украинские артисты. Например, Иван Дорн, alyona alyona, Hudaki Village Band и The Unsleeping.

Sziget 2019 Фото: пресс-служба Sziget 2019 Фото: пресс-служба Sziget 2019 Фото: пресс-служба Sziget 2019 Фото: пресс-служба Sziget 2019 Фото: пресс-служба Sziget 2019 Фото: пресс-служба Sziget 2019 Фото: пресс-служба Sziget 2019 Фото: пресс-служба Sziget 2019 Фото: пресс-служба Sziget 2019 Фото: пресс-служба Sziget 2019 Фото: пресс-служба Sziget 2019 Фото: пресс-служба Sziget 2019 Фото: пресс-служба 1/13

Стоит отметить, что Первый день фестиваля Sziget 2019 собрал 95 тысяч человек! Хедлайнером стал известный британский певец Эд Ширан, который выступал в футболке венгерской национальной футбольной команды.

"Сегодня" собрали впечатления в соцсети зрителей, которые побывали на фестивале Sziget 2019.

"Организация крутая, музыка ещё круче, звук супер, очереди есть, площадь огромная, людей на острове очень много, алкогольные коктейли не стоят того, пиво норм, атмосфера максимальной свободы", – написал пользователь Никита Лобанок.

Sziget 2019 Фото: пресс-служба Sziget 2019 Фото: пресс-служба Sziget 2019 Фото: пресс-служба Sziget 2019 Фото: пресс-служба Sziget 2019 Фото: пресс-служба Sziget 2019 Фото: пресс-служба Sziget 2019 Фото: пресс-служба Sziget 2019 Фото: пресс-служба Sziget 2019 Фото: пресс-служба Sziget 2019 Фото: пресс-служба Sziget 2019 Фото: пресс-служба Sziget 2019 Фото: пресс-служба Sziget 2019 Фото: пресс-служба 1/13

Некоторые пишут о том, что в этом году "очень слабенькие звезды" выступали на сцене фестиваля. Многие отметили, что в этом году было много туристов с разных уголков Европы. Также зрители пишут, что на многие выступления занимали очереди с самого утра: запасались бутербродами и водой с пивом.

