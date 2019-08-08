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Sziget 2019: как прошел первый день музыкального фестиваля

На сцене 7 августа выступил британский певец Эд Ширан

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:03
Sziget 2019
Sziget 2019
Фото: пресс-служба

На острове Обуда, в Будапеште, 7 августа стартовал ежегодный музыкальный фестиваль Sziget 2019 - самое громкое мероприятие этого лета. Громкое событие продлится до 13 августа. В лайн-апе Sziget 2019 – Ed Sheeran, Florence + The Machine, Foo Fighters, The 1975, Post Malone, Twenty One Pilots, Martin Garrix, The National, сотни мировых звезд, новых актуальных музыкантов, а также украинских артистов.

Смотрите также видео о музыкальном фестивале Украины Atlas Weekend:

"Сегодня" делится впечатлениями от первого дня музыкального фестиваля Sziget 2019. В первую очередь, стоит сказать, что масштаб мероприятия в этом году впечатляет. Посетителям предлагается множество услуг – от прачечной, почты и камеры хранения до ежедневного ухода за детьми. 

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На сцене Sziget 2019, в первый день 7 августа выступил известный британский певец Эд Ширан. Многие зрители, которые сейчас находятся на фестивале, поделились своими впечатлениями от первого дня мероприятия в соцсетях. Оказывается, в ожидании Эда Ширана некоторые занимали очередь у сцены с обеда и утра. 

"Вчера на Острове было 95 тысяч человек! Эд выступал в футболке венгерской национальной футбольной команды", – написал пользователь в сети.

Были туристы из Польши, Франции и Венгриии, которые пишут о том, что ждали выступления артиста с самого утра. "Мы запаслись водой и бутербродами. Это все, что нужно для концерта", – поделились туристы в сети.

Sziget 2019: как прошел первый день фестиваля
Фото: пресс-служба
Sziget 2019: как прошел первый день фестиваля
Фото: пресс-служба
Sziget 2019: как прошел первый день фестиваля
Фото: пресс-служба
Sziget 2019: как прошел первый день фестиваля
Фото: пресс-служба
Sziget 2019: как прошел первый день фестиваля
Фото: пресс-служба
Sziget 2019: как прошел первый день фестиваля
Фото: пресс-служба
Sziget 2019: как прошел первый день фестиваля
Фото: пресс-служба
Sziget 2019: как прошел первый день фестиваля
Фото: пресс-служба
Sziget 2019: как прошел первый день фестиваля
Фото: пресс-служба
Sziget 2019: как прошел первый день фестиваля
Фото: пресс-служба
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Напомним, на разных сценах Острова Свободы выступят и украинские артисты: один из самых популярных в стране – Иван Дорн; новое, но уже известное имя, "сенсация украинского рэпа" – alyona alyona; девять музыкантов из Украинских Карпат – колоритные Hudaki Village Band и победители премии APPS Music & SZIGET: Awards – The Unsleeping.

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Источник: Сегодня
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