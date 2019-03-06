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Sziget объявил последнего хедлайнера – The National

The National – одна из самых успешных и уважаемых американских рок-групп в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:25
The National Фото: facebook.com/pg/thenationalofficial
The National
Фото: facebook.com/pg/thenationalofficial

Sziget Festival, пятый самый большой фестиваль в мире и самый любимый заграничный фестиваль украинцев, объявил последнего хедлайнера лайн-апа 2019 – The National. Также программу дополнило еще 16 новых имен, среди которых Mura Masa, Honne, Tom Odell, Johnny Marr и David August.

Sziget 2019 окончательно укомплектовал хедлайнерский состав. К мировым звездам Ed Sheeran, Foo Fighters, Florence + The Machine, Post Malone, The 1975, Twenty One Pilots и Martin Garrix присоединились американские инди-рокеры The National.

Sziget/ Фото: пресс-служба
Sziget/ Фото: пресс-служба

С семью альбомами, четыре из которых попали в топ-500 альбомов всех времен по версии NME, The National – одна из самых успешных и уважаемых американских рок-групп в истории. Их поэтический, меланхоличный инди-арт-рок принёс им многочисленные награды, включая Grammy в 2017 году. Выступление The National на Sziget станет одним из тех исторических концертов, которые нельзя пропустить.

ToНовым дополнением к разножанровому лайн-апу стали и фолк-рокеры из Бруклина Big Thief, прославленный хаус-диджей Jax Jones, канадская экспериментальная рок-группа Broken Social Scene и исполнительница поп-баллад Grace Carter. Лайн-ап Sziget украсили безусловный король коллабораций и невероятный мультиинструменталист Mura Masa, один из самых известных британских музыкантов, экс-гитарист Smiths и Cribs – Johnny Marr и экспрессивный романтикm Odell.

Sziget/ Фото: пресс-служба
Sziget/ Фото: пресс-служба

Саундтреком к солнечному венгерскому лету 2019 станет уникальное сочетание соула, фанка, инструментального рока и world music в музыке техасского психоделичного рок-трио Khruangbin, в то время как синти-поп Honne идеально дополнит момент, когда солнце садится за горизонт.

На Острове Свободы выступит ветеран хаус-музыки Sonny, восходящая электронная звезда – David August и талантливые музыканты Coheed & Cambria, Polo & Pan, Black Mountain, Ocean Alley и Burak Yeter.

О фестивале Sziget

За годы Sziget на нем выступали одни из самых выдающихся имен в музыке, такие как David Bowie, Oasis, The Stone Roses, Iggy Pop, Radiohead, Arctic Monkeys, Sex Pistols, Kendrick Lamar. Но Sziget всегда был чем-то большим чем хедлайнеры, сочетая музыкальную программу с театром, цирком, кабаре, инсталляциями, перформансами и артом. Располагаясь в Будапеште на острове Обуда, Sziget сформировал вокруг себя сообщество, которое создало настоящий Остров Свободы. Принимая фанов из более чем 100 стран ежегодно, Sziget распространяет идею Love Revolution, празднует и несёт любовь, принятие, толерантность и свободу в сердце Будапешта и за его пределами. По результатам прошлого года Sziget получил премию NME Festival Awards за захватывающую атмосферу и премию UK Festival Awards как "Лучший зарубежный фестиваль". Готовясь к следующему лету, 27-й Sziget должен стать самым большим и лучшим за все годы.

Трехдневный билет на Sziget – 199 евро. Недельный билет – 319 евро. Цена возрастает 7 марта!

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Источник: Сегодня
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