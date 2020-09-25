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"Таинственный сад" и Манхеттенский фестиваль короткометражек. Рассказываем о 5 главных кинопремьерах недели

Сегодня, 13:22

Яркие фильмы новой прокатной недели

Кинотеатры постепенно приходят в свой обычный ритм работы и уверенно расширяют репертуар новинками. Большие экраны заждались своих поклонников качественного кино.

Сегодня.Lifestyle подготовили подборку интересных кинопремьер, премьера которых состоялась в кинотеатрах Украины в четверг, 24 сентября.

"Таинственный сад"

В центре сюжета – 10-летняя Мэри Леннокс, которая родилась в Индии в британской семье из высшего общества. Когда своенравная юная леди остается сиротой, ее отправляют к дядюшке Арчибальду Крейвену в его отдаленное загородное имение в Йоркшире. Арчибальд, которому очень сложно пережить смерть собственной супруги, помещает Мэри под строгий надзор миссис Медлок. Но юная Мэри, привычная к свободе, впервые сталкивается с реалиями Англии. Однако вскоре она заводит новых друзей в лице болезненного кузена Колина, местного мальчика Дикона и добрейшего травмированного пса. Вместе с друзьями Мэри предстоит открыть много семейных тайн, спрятанных в мрачном имении, и фантастическую красоту таинственного сада, который изменит все в судьбах героев.

Режиссер: Марк Манден

В главных ролях: Дикси Егерикс ("Гений", "Маленький незнакомец"), Колин Ферт ("Король говорит!", "Kingsman", "Ребенок Бриджит Джонс"), Джули Уолтерс ("Гарри Поттер", "Приключения Паддингтона", "Мамма Миа!"), Амир Уилсон ("Темные начала").

"Тарас. Возвращение"

Экранизация одноименного романа Александра Денисенко, в которой зритель увидит, как проходили последние месяцы ссылки Тараса Шевченко в Казахстане. Лето. Поэта сослали на военную службу в российскую царскую армию. Он получает письмо от друзей из Петербурга, что его помиловал лично царь Александр ІІ. Но командование Новопетровского форта не спешит издавать указ об увольнении Тараса Шевченко. Даже нашлись враги, которые старались сделать все, чтобы Шевченко остался там навсегда.

Режиссер: Александр Денисенко

В главных ролях: Роман Луцкий ("Сторожевая застава"), Богдан Бенюк ("Тайный дневник Симона Петлюры", "Иван Сила"), Анна Топчий ("Столетие Якова"), Борис Орлов, Геннадий Скарга.

"Манхеттенский фестиваль короткометражных фильмов – 2020"

Это самый крупный в мире интерактивный фестиваль короткометражных фильмов, на котором в сентябре показывают картины финалистов. А победителей уже определяет международная аудитория за одну неделю. В программе 9 киноработ: "Безопасное пространство", "Белый глаз", "Два мальчика", "Маэстро", "Палка", "Подарок", "Прости меня, Пес", "Стикер", "Экзамен". Киноработы о преодолении препятствий героями, переосмыслении жизни, своего предназначения. Но есть и необычная киноработа – "Маэстро", где белка дирижирует ночным хором лесных зверушек.

"Бэнкси"

Фильм о легендарном уличном художнике Banksy & The Rise of Outlaw Art ("Бэнкси и расцвет незаконного искусства") вышел и в украинский прокат. Кинолента повествует о творческом пути и жизни художника, начиная с нулевых, когда его работы еще не были всемирно известны. Фильм начинается с перформанса Бэнкси на акционе "Сотбис" в Нью-Йорке. Тогда картина была разрезана на лоскуты, фактически самоуничтожившись сразу после того, как ее приобрели.

Режиссер: Элио Эспана

В ролях: Бен Ен, Саймон Рейнольдс, Стив Лазаридис, Алан Кет.

"Белла Бинго. Куриный забег"

Друзья с самого детства Элла Белла Бинго и Генри открывают цирк, который совсем не похож на тот, к которому привыкло большинство. В нем роль медведей исполняют курицы, а вместо фокусников выступают дети, свет софитов заменяют фейерверки. Все шло прекрасно до тех пор, пока в их компании не появился новенький мальчик. С его появлением у Эллы все начинает валиться из рук. Сможет ли она сохранить цирк и уцелеет ли дружба Эллы и Генри?

Режиссеры: Атле Солберг Блаксет, Франк Мосвольд

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