Так проколоться! В фильме "Однажды в Голливуде" нашли киноляп

Аксессуар героя Брэда Питта не соответствует тому времени

Кадр из фильма "Однажды в Голливуде" Фото: YouTube

В новом фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", постеры которого уже есть в сети, нашли киноляп. Как оказалось, на руке героя Брэда Питта были замечены часы на толстом кожаном ремешке, которые оказались более современными – их датировали 1970-ми годами. Об этом пишет The Independent.

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При этом действие самого фильма разворачивается в 1969 году, до момента их выпуска. По словам экспертов WornandWound, в фильме фигурирует модель часов Citizen8118 Bullhead.

Фильм "Однажды в Голливуде" – является девятым фильмом режиссера Квентина Тарантино. Главные роли в нем исполняют Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Также снялись в нем Марго Робби, Аль Пачино, Тим Рот и другие.

Кадр из фильма "Однажды в Голливуде" Фото: YouTube

Кстати, фильм Квентина Тарантино показали в Каннах.

Часы героя фильма "Однажды в Голливуде" Фото: redmonkeydesigns.com

Напомним, дочь легендарного актера Брюса Ли американская актриса Шенон Ли осталась недовольна тем, как режиссер Квентин Тарантино изобразил ее отца в своем новом фильме "Однажды в Голливуде", постеры которого уже есть в сети.

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