Николь Кидман – 52! ТОП-5 фильмов с оскароносной актрисой

Николь Кидман 20 июня празднует свое 52-летие

Николь Кидман Фото: Getty Images

Голливудская актриса Николь Кидман, которая побывала на премьере сериала "Большая маленькая ложь", сегодня, 20 июня празднует свой день рождения. Николь Кидман чарует своей красотой и талантом. Кроме того, она стала первой австралийской актрисой, которая получила "Оскар" за лучшую женскую роль. Мы вспоминаем лучшие фильмы с актрисой в своей традиционной подборке.

Дебют Кидман в голливудском кино. В фильме она снималась вместе со своим будущим мужем Томом Крузом. Ей досталась роль молодой девушки-врача Клэр Левицки, влюбившейся в автогонщика NASCAR в исполнении Круза.

"За что стоит умереть"

Сатирическая черная комедия Гаса Ван Сента. Николь была в роли телеведущей Сьюзан Стоун-Маретто, помешанной на карьере и готовой на пути к славе и публичному признанию пойти на любое преступление, даже на убийство. Кидман получила высокую похвалу от кинокритиков, ей прочили номинацию на премию "Оскар". Вместе с ней сыграли Вэл Килмер, Джим Керри, Томми Ли Джонс, Крис О’Доннелл, Дрю Бэрримор.

Это стал настоящий прорыв в карьере актрисы. Кидман сыграла куртизанку по имени Сатин. Чтобы достать сумму, нужную для преображения кабаре, где она работает, в настоящий музыкальный театр, смертельно больная героиня Кидман должна соблазнить богатого злодея Герцога. Актриса была номинирована на "Оскар".

Кидман сыграла роль английской писательницы Вирджинии Вулф. Фильм описывает один день из жизни трех женщин, которые живут в разные времена, но связаны друг с другом посредством психологического романа Вульф "Миссис Дэллоуэй". Фильм начинается со сцены самоубийства невротичной героини Кидман. Николь за эту роль получила заветный "Оскар".

Кидман снялась вместе с Рене Зеллвегер и Джудом Лоу. Она сыграла Аду, которая безумно влюблена в бедного плотника (герой Лоу). Обоих тянет друг к другу, однако начавшаяся война между Севером и Югом разлучает их буквально сразу после первого поцелуя. Фильм получил семь номинаций на "Оскар". Впрочем, после этой ленты популярность Кидман немного убавилась.

Напомним, голливудская звезда вернулась к своему прежнему образу – рыжим волосам с кудрями. В новом образе Кидман заметили в Нью-Йорке на съемках фильма "Отмена" (The Undoing) - предстоящем мини-сериале HBO.

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