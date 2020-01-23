Такой мы ее не знаем: появился трейлер документального фильма о Тейлор Свифт Miss Americana

Певица рассказывает, как работала над записью альбомов, готовила концерты и проводила репетиции

Тейлор Свифт Фото: Getty Images

Среди звезд шоу-бизнеса стало модным снимать документальные фильмы о себе любимых. Например, недавно на Netflix вышел фильм о певице Бейонсе. Теперь в Сети появился первый трейлер документального фильма о Тейлор Свифт Miss Americana. Ролик опубликовал все тот же стриминговый сервис Netflix.

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Картина расскажет о том, как юная кантри-певица стала одной из главных поп-икон современной музыки и чего ей это стоило. В ролике Тейлор говорит, как чувствовала себя на разных этапах карьеры, каково это – жить под пристальным вниманием и пытаться соответствовать (или не соответствовать) тому, какой хотят тебя видеть окружающие, и о том, как провела целый год, взяв "тайм-аут".

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В фильме будет показана и творческая кухня Свифт: работа над записью альбома Lover, съемки клипов, репетиции, концерты. Появляются в трейлере и родные Тейлор, любимые кошки и даже ее нынешний бойфренд Джо Алвин, отношения с которым певица старается держать вдали от камер.

Режиссером Miss Americana стала Лана Уилсон. Премьера состоится 23 января на фестивале "Сандэнс", а подписчикам Netflix он станет доступен 31 января.

Напомним, на днях в Сети появился трейлер еще одного документального фильма Ким Кардашьян об американских заключенных.

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