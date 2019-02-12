"Таланта недостаточно, требуется храбрость": о чем фильм "Зеленая книга"

Фильм "Зеленая книга" номинирован на "Оскар" в главной категории - "Лучший фильм"

"Зеленая книга" Фото: YouTube

Фильм Питера Фарелли "Зеленая книга" в этом году попал в список номинантов на "Оскар". Всего за награду в главной категории "Лучший фильм" будут сражаться восемь фильмов. Стоит отметить, что "Зеленая книга" стала лауреатом премии Гильдии продюсеров США в главной категории "Лучший фильм года".

Кстати, Сегодня.Lifestyle создал специальную голосовалку для читателей – какой фильм, по вашему мнению, должен получить золотую статуэтку?

Кроме этого, мы сделали небольшой обзор фильма "Зеленая книга". Прежде всего стоит отметить, что это правильная "оскаровская" история. Хороший сюжет, хорошие актеры, юмор, уместные слова и детали. Все же фильму чего-то не хватает. Может, правды? Сложилось впечатление, что фильм больше рассказывает историю Тони "Болтуна". А как же пианист и его чувства? Картина вроде как рассказывает реальную историю путешествия по югу США известного джазового пианиста Дона Ширли и обычного водителя Тони Валлелонга.

"Зеленая книга" Фото: YouTube

Сюжет и герои фильма "Зеленая книга"

Фильм посвящен теме расизма, основан на реальных событиях. Но это не тяжелезная 2-часовая картина, а скорее, комедийная драма, в которой совершенно разные люди не просто находят общий язык, а учат чему-то своему друг друга.

В центре сюжета – история одного концертного тура талантливого чернокожего пианиста Дона Ширли по расистским южным штатам в начале 1960-х. На фоне этого развиваются его взаимоотношения с итальянцем, вышибалой Тони "Болтуном" Валлелонгой, которого Ширли нанял своим личным водителем. Герои путешествуют по "зеленой книге" – карте, которая указывает маршрут, рестораны, бары, магазины, отели, все места, в которых могут находиться чернокожие.

"Если я недостаточно черный и недостаточно белый? То кто же я?"

Персонаж Махершалы Али предстает перед зрителями талантливым, красивым молодым человеком с изысканными манерами, излишней педантичностью и чистоплотностью. Тони же – наоборот, простой парняга с папироской в зубах, который не парится насчет своего произношения или манер.

Махершала Али Фото: YouTube

Дона Ширли играет Махершала Али, а вот Тони "Болтуна" – Вигго "Арагорн" Мортенсен. Актеры превосходно перевоплотились в своих персонажей, за что оба номинированы на "Оскар".

Вигго Мортенсен Фото: YouTube

В создании сценария участвовал сын того самого Тони – Ник Валлелонга, а вот к родственникам Дона Ширли почему-то не обратились...

Картинка и впечатления

"Одного таланта – недостаточно. Требуется храбрость, чтобы достучаться до людей".

Это, пожалуй, самая сильная фраза из фильма, которая мне понравилась. Это о нем – парне, который отправился играть в расистские районы США. Возможно, он и правда надеялся, что отношение к чернокожим изменится, в том числе и после его концертов. С другой стороны – история Тони, который в некотором роде перерождается, меняет свои взгляды на жизнь после путешествия. А еще есть его жена – мудрая женщина, которая стала для него лучшим другом. Это лучше всего видно именно в последней сцене фильма.

И все же, фильм получился каким-то однобоким. Был расист Тони и его начальник – чернокожий пианист Дон Ширли. Тони поменял свое отношение, а какова судьба Ширли? Почему его сюжетную линию не раскрыли? Смог ли Ширли достучаться на самом деле до Тони, а тот его услышать?

Напомним, прямую трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть в ночь с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина". Эксклюзивы из Лос-Анджелеса и прямые включения с красной дорожки самой известной кинопремии мира готовит съемочная группа новостей "Сегодня".

Кроме того, отметим, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

Смотрите видео о том, как объявили номинантов на премию "Оскар":

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