TamerlanAlena вспомнили о перезагрузке отношений в новом треке "Такси"

Эта песня – это специальный релиз из третьего альбома артистов "X"

Дуэт TamerlanAlena, которые раньше презентовал трек "Не уходи домой", представил новую песню "Такси" о перезагрузке отношений. Трек войдет как специальный релиз в их будущий альбом под названием "X", который увидит свет уже 28 февраля.

Дуэт TamerlanAlena Фото: пресс-служба

По словам артистов, такси – это символ пути и ожиданий, место, где часто происходят самые сильные переживания и кипят эмоции. Новая песня дуэта как раз о трогательных, радостных и не очень, чувствах, которые каждый, наверняка, хотя бы единожды в жизни испытывал во время длительной поездки в такси.

"В такси мы едем на первое свидание с любимым человеком, в аэропорт, чтобы отправиться навстречу мечте, спешим на собеседование, которое может изменить жизнь или же, сломя голову, уезжаем от партнера после очередного конфликта – рассказали TamerlanAlena. – И часто именно там, сидя на заднем сидении, и уткнувшись в окно на пролетающие пейзажи, принимаем самые важные решения в нашей жизни".

Парадоксально, что трек "Такси" родился в дороге, когда на артистов, которые уже много лет являются парой, нахлынули воспоминания о начале их отношений и том непростом моменте, когда ревность и страсть преобладают, а долгожданные встречи заканчиваются драматичным уходом и слезами в такси. Первой была написана строчка песни: "Я попросила вызови такси мне. Мы не вдвоем уедем в нем".

"Этот трек о том, что в каждой паре могут происходить недопонимания. "Такси" здесь как точка нового отсчета, переломный момент: люди разъезжаются на разных машинах, чтобы сделать паузу и переосмыслить отношения", – прокомментировал Тамерлан.

Песня TamerlanAlena "Такси" – специальный релиз из третьего альбома артистов "X", посвященного их 10-ой творческой годовщине, куда войдут еще 10 треков.

Напомним, ранее группа TamerlanAlena презентовала новый клип на песню "Рано".

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