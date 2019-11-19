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Танцевальный хаос: Оля Полякова презентовала новый клип "Эй, секундочку"

Впервые песню артистка презентовала на своем концерте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: пресс-служба

Украинская певица Оля Полякова умеет удивлять и эпатировать поклонников. Недавно "королева ночи" представила свой новый хит "Эй, секундочку". Теперь певица порадовала новой видеоработой на эту песню.

Эта история разочарованной в любви девушки, которая задержалась на дискотеке и потеряла счет во времени, приобрела неожиданную экранизацию танцевального хаос муви с элементами хоррора.

Калейдоскоп настроений, неожиданные образы и сложные хореографические решения в сочетании с фирменным музыкальным надрывом и всеобъемлющей энергией Поляковой – авторская фишка видеоробот певицы последних несколько лет.

Режиссером нового клипа Поляковой выступили Дмитрий Манифест и Дмитрий Шмурак, известные поклонникам певицы по видеоработам "Бывший" и "Королева ночи". Автором нового танцевально-романтического хита на стыке 80 и 90-х стал Дмитрий Сысоев, который также подарил музыкальному миру трек "Лед тронулся".

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Отметим, что впервые сингл "Эй, секундочку" прозвучал перед 35-тысячной публикой во время масштабного концерта Оли Поляковой на "Арена Львов". За первые сутки после премьеры видео на YouTube канале певицы, клип собрал более 300 тысяч просмотров.

Напомним, Оля Полякова стала первой артисткой в Украине, которая собрала стадион. Грандиозный концерт во Львове стал самым многочисленным в рамках всеукраинского тура певицы, охватившего более 60 городов.

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