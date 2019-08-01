Танцы на фургоне и гонки по ночному Киеву: Анастасия Кожевникова презентовала новый клип

Певица представила настоящий триллер

Анастасия Кожевникова Фото: пресс-служба

Певица Анастасия Кожевникова выпустила свой новый клип на песню "Так как ты" по мотивам Хичкока. Разбитые окна, кровь и ссадины, гонка по ночному городу и эмоции на пределе – все это есть в новой работе артистки.

Больше суток длились съемки видео-работы Анастасии Кожевниковой на второй сольный сингл. Эффект саспенса, применяемый в триллерах и фильмах хоррорах, сопутствовал команду и в реальном времени на протяжении всего многочасового съемочного процесса. Больше остальных пощекотать нервы довелось самой Анастасии, сложные маневры в кадре певица выполняла без помощи дублеров: ночные гонки на огромной скорости на старом фургоне, крутые извороты и сбитые предметы на пути, танцы на крыше кузова, выбитое и разбитое вдребезги окно и другие сложные задачи.

"Я ужасно боюсь высоты, и танцы на крыше фургона стали для меня настоящим испытанием! Справиться с этой задачей помогло перевоплощение в мою героиню! Ей изменили, она в ярости! В эти моменты в голове возникают самые сумасшедшие идеи и нет места страху! Вся история, показанная в клипе – это, скорее, фантазия и тот сценарий, который рождается, когда хочется отомстить! В такие моменты важно справиться со своими эмоциями, попрощаться с прошлым и пойти дальше навстречу новому", - рассказала Анастасия Кожевникова.

Режиссером клипа "Так как ты" стал украинский клипмейкер Станислав Морозов. Именно ему принадлежит идея видео и желание поместить зрителя в чувство тревожного ожидания развязки происходящего, упоения опасностью и волнения, по примеру настоящего триллера.

Сингл "Так как ты" войдет в дебютный альбом Анастасии Кожевниковой, работа над которым уже началась.

Смотрите эксклюзивные кадры со съемок клипа Кожевниковой:





Эксклюзивные кадры со съемок клипа Анастасии Кожевниковой Фото: пресс-служба Эксклюзивные кадры со съемок клипа Анастасии Кожевниковой Фото: пресс-служба Эксклюзивные кадры со съемок клипа Анастасии Кожевниковой Фото: пресс-служба Эксклюзивные кадры со съемок клипа Анастасии Кожевниковой Фото: пресс-служба Эксклюзивные кадры со съемок клипа Анастасии Кожевниковой Фото: пресс-служба Эксклюзивные кадры со съемок клипа Анастасии Кожевниковой Фото: пресс-служба Эксклюзивные кадры со съемок клипа Анастасии Кожевниковой Фото: пресс-служба Эксклюзивные кадры со съемок клипа Анастасии Кожевниковой Фото: пресс-служба Эксклюзивные кадры со съемок клипа Анастасии Кожевниковой Фото: пресс-служба 1/9

Напомним, интервью для Сегодня.Lifestyle Анастасия Кожевникова рассказала о том, что она чувствует после выхода песни, а также о своем муже и их совместной работе над ее сольным проектом.

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