Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Танцы на фургоне и гонки по ночному Киеву: Анастасия Кожевникова презентовала новый клип

Певица представила настоящий триллер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:19
Анастасия Кожевникова
Анастасия Кожевникова
Фото: пресс-служба

Певица Анастасия Кожевникова выпустила свой новый клип на песню "Так как ты" по мотивам Хичкока. Разбитые окна, кровь и ссадины, гонка по ночному городу и эмоции на пределе – все это есть в новой работе артистки.

Больше суток длились съемки видео-работы Анастасии Кожевниковой на второй сольный сингл. Эффект саспенса, применяемый в триллерах и фильмах хоррорах, сопутствовал команду и в реальном времени на протяжении всего многочасового съемочного процесса. Больше остальных пощекотать нервы довелось самой Анастасии, сложные маневры в кадре певица выполняла без помощи дублеров: ночные гонки на огромной скорости на старом фургоне, крутые извороты и сбитые предметы на пути, танцы на крыше кузова, выбитое и разбитое вдребезги окно и другие сложные задачи.

"Я ужасно боюсь высоты, и танцы на крыше фургона стали для меня настоящим испытанием! Справиться с этой задачей помогло перевоплощение в мою героиню! Ей изменили, она в ярости! В эти моменты в голове возникают самые сумасшедшие идеи и нет места страху! Вся история, показанная в клипе – это, скорее, фантазия и тот сценарий, который рождается, когда хочется отомстить! В такие моменты важно справиться со своими эмоциями, попрощаться с прошлым и пойти дальше навстречу новому", - рассказала Анастасия Кожевникова. 

Читайте также:
Участница группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова выходит замуж

Режиссером клипа "Так как ты" стал украинский клипмейкер Станислав Морозов. Именно ему принадлежит идея видео и желание поместить зрителя в чувство тревожного ожидания развязки происходящего, упоения опасностью и волнения, по примеру настоящего триллера.

Сингл "Так как ты" войдет в дебютный альбом Анастасии Кожевниковой, работа над которым уже началась.

Смотрите эксклюзивные кадры со съемок клипа Кожевниковой:


Эксклюзивные кадры со съемок клипа Анастасии Кожевниковой
Фото: пресс-служба
Эксклюзивные кадры со съемок клипа Анастасии Кожевниковой
Фото: пресс-служба
Эксклюзивные кадры со съемок клипа Анастасии Кожевниковой
Фото: пресс-служба
Эксклюзивные кадры со съемок клипа Анастасии Кожевниковой
Фото: пресс-служба
Эксклюзивные кадры со съемок клипа Анастасии Кожевниковой
Фото: пресс-служба
Эксклюзивные кадры со съемок клипа Анастасии Кожевниковой
Фото: пресс-служба
Эксклюзивные кадры со съемок клипа Анастасии Кожевниковой
Фото: пресс-служба
Эксклюзивные кадры со съемок клипа Анастасии Кожевниковой
Фото: пресс-служба
Эксклюзивные кадры со съемок клипа Анастасии Кожевниковой
Фото: пресс-служба
1/9

Напомним, интервью для Сегодня.Lifestyle Анастасия Кожевникова рассказала о том, что она чувствует после выхода песни, а также о своем муже и их совместной работе над ее сольным проектом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Экс-участница "ВИА Гры" Анастасия Кожевникова представила лирик-видео на новую песню
Анастасия Кожевникова
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Почему у женщины растет животик? 5 основных причин
Почему у женщины растет животик? 5 основных причин
Могут ли мужчины и женщины быть просто друзьями
Могут ли мужчины и женщины быть просто друзьями

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 1 августа: все знаки зодиака

Вчера, 20:00Шоу-бизнес

Дмитрий Комаров впервые показал брата и сестру: фото двойняшек

Вчера, 18:00Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": список звездных участников

Вчера, 12:02Шоу-бизнес

Ани Лорак с новым бойфрендом подтвердили отношения: фотофакт

Вчера, 10:21Events

Выходные дни и праздники в августе 2019 года в Украине

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 31 июля: все знаки зодиака

30 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

30 июляТехно

Земле угрожает столкновение с метеорным потоком

30 июляFun

Невесту жестко высмеяли из-за свадебного платья в дырочки: фото

30 июляEvents

День дружбы 2019: поздравления, открытки и стихи

30 июляШоу-бизнес

Снежана Егорова после громкого развода снова выходит замуж

30 июляFun

30 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

30 июляШоу-бизнес

Арнольду Шварценеггеру – 72: интересные факты из биографии и правила жизни "железного Арни"

29 июляПсихология

5 вещей, которые мужчины ценят в отношениях

29 июляFun

29 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

29 июляFun

Подросток 10 лет не стриг волосы и напугал парикмахера: курьезные фото

Новости партнеров

На что способно обычное дегтярное мыло
На что способно обычное дегтярное мыло
Началова, Фриске и Децл: деталь, объединяющая рано умерших звезд
Началова, Фриске и Децл: деталь, объединяющая рано умерших звезд
Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Сырные лепешки с зеленым луком
Сырные лепешки с зеленым луком
Чистый четверг: приметы и что нельзя делать
Чистый четверг: приметы и что нельзя делать
10 миллионов смартфонов были заражены опасным приложением
10 миллионов смартфонов были заражены опасным приложением
Forbes: рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019
Forbes: рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019
Куда пойти в Киеве в августе: бесплатное посещение музеев столицы
Куда пойти в Киеве в августе: бесплатное посещение музеев столицы