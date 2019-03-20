Танцы против танков: обзор украинского фильма "Давай танцуй!"

"Давай танцуй" – первый украинский танцевальный экшен

"Давай, танцуй!" Фото: YouTube

Во вторник, 19 марта состоялась премьера нового украинского фильма "Давай танцуй". Это первый украинский танцевальный молодежный экшен, съемки которого начались еще в 2015 году, а работа над музыкой еще раньше. Премьера в украинских кинотеатрах состоится уже 21 марта 2019 года.

Сегодня.Lifestyle сделали небольшой обзор фильма "Давай танцуй".

"Давай танцуй": сюжет фильма

"Давай, танцуй!" Фото: пресс-служба

Это история о парне с Донбассе Никите, который в самый разгар войны приезжает в Киев. Он не убегает, не скрывается, а просто хочет выиграть танцевальный конкурс ради того, чтобы сделать операцию своему младшему брату.

Как оказалось, они с братом – просто живут музыкой и танцами. Даже начали записывать видеоролики своих танцев на танках и развалинах после обстрелов в Славянске. Таким образом, они выражали свой протест тому, что происходило на Донбассе. По воле случае, именно в один из таких моментов, младший брат Никиты Павел был ранен и оказался на инвалидном кресле.

Судьба и везение распорядилось по своему и Никита не просто боролся за выигрыш на конкурсе, но и за любовь, признание и счастье.

"Давай,танцуй!" Фото: пресс-служба

Режиссером фильма является Александр Березань, известный также такими украинскими фильмами, как "Вместе навсегда", "Доставить любой ценой", "Антиснайпер", "Один за всех", "Благородные бродяги". Ранее режиссер танцевального экшена поделился секретами создания качественного украинского кино. Композитором и музыкальным саунд-продюсером фильма стал MONATIK.

Главные герои и картинка

Фильм начинается как раз сценой, когда братья танцуют на развалинах и танках. Внезапно начинается обстрел и Пашу ранили. Камера, которой ребята записывали свои танцы, записала и этот момент... Далее Никита едет в столицу на танцевальный конкурс, он суеверен, как и вся его семья. В поезде знакомится с батюшкой-меломаном.

И в Киеве начинается самое интересное, впрочем, не буду спойлерить. Герой все же добирается до конкурса и даже проходит в финал. Он влюбляется, находит друзей, поклонников и даже врагов.

Отдельно стоит выделить фоновый юмор, которым пропитан весь фильм. Наверное, без метких фраз, юморных моментов, картина не была настолько воздушной и легкой, несмотря на весь драматизм истории главного героя.

"Давай танцуй!" Фото: YouTube

Невозможно не отметить и трюки с танцами. Они были на высоте. Возможно, кто-то скажет, что фильм похож на американскую историю "Шаг вперед", но это не так. У фильма "Давай танцуй" свой дух, свои эмоции, свои трюки, которые живы именно в наших реалиях, я нашими героями. И тем они круче, тем они ярче, тем они правдивее.

Главные роли в картине исполнили Денис Реконвальд, Валентина Войтенко, Роман Чухманенко, Яков Кучеревский, Александр Мельник, Римма Зюбина, Александр Пикалов, Дмитрий Фрид, Александра Хаснудинова, Татьяна Кобзар, Максим Дзюняк.

"Давай танцуй!" Фото: YouTube

Впечатления от фильма "Давай танцуй"

Конечно, в картине есть свои недочеты. Но эта история простого талантливого парня парня, который верит в любовь и совершает подвиги, заставляет задуматься. В нем узнается чей-то брат, сосед, одноклассник или парень с соседнего подъезда. Этой истории веришь, она реальна, а невероятность череды событий заставляет еще больше сопереживать герою.

Добрые намерения, чистая душа, вера и упорство способны противостоять предательству, обманам, цинизму. В фильме очень много двойственных моментов, которые дают возможность обдумать, сделать выбор (сдаться или вернуться и победить, помочь или остаться в стороне, смириться с войной или протестовать против нее, жить по-старому или начать с чистого листа и новой полицейской формы).

"Давай, танцуй!" Фото: пресс-служба

Понравились и тонкие моменты, диалоги героев, молитва. Даже, если вокруг все против тебя, всегда есть родной дом и семья, которые поддержат тебя. Мир не без добрых людей, а испытания могут быть совсем не показателем твоего невезения. Может Бог так хотел достучаться до тебя? Стоит помнить об этом... и танцевать, конечно же!

Напомним, в украинских кинотеатрах с 21 марта можно будет посмотреть пять новых премьер: украинский танцевальный фильм, комедию, драматический триллер, голливудский блокбастер и немецкий семейный фильм.

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