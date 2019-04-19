Танцы со скелетами без кожи: LOBODA выпустила тизер нового трека

Певица опубликовала короткий ролик, на котором "зажигает" со скелетами

Светлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода (LOBODA), которая опубликовала "голое" фото и тем самым шокировала фанатов, наконец-то презентовала новую песню "Пуля-дура". Ранее певица опубликовала выпустила тизер новой песни.

18 Апр 2019 в 9:58 PDT INSTAGRAM (@lobodaofficial)

На кадрах она изящно танцует в сопровождении анимированных скелетов. Затем свет гаснет и певица снимает с себя платье. Но на этом провокационное действо не заканчивается – вслед за одеждой Лобода начинает "снимать" с себя кожу с мышцами. В итоге от нее остается только один скелет.

На заставке же к треку Лобода в костюме скелета и черной шляпе "прикуривает" пулю от горящей розы.

"У вас даже скелет идеальный", "Так сильно раздеться может только Лобода", "Это слишком идеально", "Жаль свет выключили", – отреагировали пользователи на новую работу Лободы.

Напомним, 13 февраля певица LOBODA представила клип на песню Instadrama. Отметим, что ранее Светлана Лобода поделилась в своем Instagram видеороликом с российской телепрограммы "Голос. Дети", где она говорит на украинском.

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