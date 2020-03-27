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TARABAROVA сняла новый клип в условиях карантина

Певица сняла видео на песню "Найкрасивіша. NO STRESS"

Валерия Ильченко
Сегодня, 16:08

Украинская певица TARABAROVA, которая первой еще 11 марта поддержала тенденцию проведения онлайн-концертов во время карантина, решила не останавливаться на достигнутом и сняла первый онлайн-клип. Музыкальное видео на композицию "Найкрасивіша. NO STRESS" создали согласно всем нормам карантина: певица и танцовщицы снимали себя самостоятельно, не выходя из дома.

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Реализовать идею помогла известная режиссер Инна Грабар. Простая, на первый взгляд, идея требовала тщательной подготовки – вся команда часами в онлайне обсуждали образы и мейк-ап, повторяли танцевальные движения, выбирали локации и ракурсы съемок, консультировались, как лучше выставить свет.

Монтаж видео, пост-продакшн и цветокоррекцию также делали дистанционно. Премьера клипа запланирована на следующую неделю, а трек "Найкрасивіша. NO STRESS" можно послушать уже сейчас.

Слушайте песню TARABAROVA – "Найкрасивіша. NO STRESS":

Напомним, Потап выпустил позитивную песню "Карантин".

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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