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Тарас Цимбалюк: "Ты должен знать свою историю, чтобы никто не посмел об тебя вытирать ноги"

Актер поделился впечатлениями от съемок

Тарас Цимбалюк Фото: пресс-служба

На широкие экраны выходит украинский фильм "Черный ворон" – историческая драма по мотивам одноименного романа Василия Шкляра. Кстати, в ленте зрители смогут услышать голос автора – Василий Шкляр лично озвучит исторические комментарии в фильме и станет закадровым поводырем в прошлое украинской истории.

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Главную роль в картине сыграл актер Тарас Цимбалюк ("Крепостная", "Встреча одноклассников", "СуперКопы"). В интервью Сегодня.Lifestyle Тарас рассказал о своей роли в картине и где он искал вдохновение перед съемками.

В "Черном вороне" ты играешь главную роль. Расскажи о пробах. Взяли на роль с первого раза? Ведь, я так понимаю, для тебя предложение было неожиданностью?

Действительно, предложение было очень неожиданным. Признаюсь, меня взяли на главную роль не с первого раза. Всего было три этапа проб. И я, честно говоря, был шокирован, когда меня утвердили, в приятном смысле этого слова (смеется).

Тарас Цимбалюк Фото: пресс-служба

Ты искал дополнительно что-то о событиях в Холодном Яру, для полноты картинки, скажем?

Сниматься в фильме, снятом по мотивам такой важной книги – большая ответственность. Поэтому искал, конечно. Сначала я прочитал роман Василия Шкляра "Залишенець. Черный ворон". Затем, чтобы проникнуться атмосферой, которая царила в этих лесах, перешел к книге Юрия Горлис-Горского. Это действительно та книга, которая тебя переносит во времена, изображенные в фильме. И от прочитанного – до сих пор мурашки по коже. Параллельно я смотрел документальные фильмы, читал статьи малоизвестных очевидцев.

Как ты создавал своего персонажа? Консультировался с режиссером, возможно, к историкам обращался, с Шкляром?

Я постоянно консультировался с режиссером. Также много общался со своим папой, который много знает об этих событиях. А еще – смотрел документальные фильмы, ну и, повторюсь, Горлис-Горский – это, в принципе, были мои основные источники. А вот когда снимали сцены, скажем, с Тиной (моей женой в фильме) или отцом, я звал на помощь свой личный опыт. Ведь было важно, чтобы сложилась нужна эмоция. Надеюсь, мне удалось.

Расскажи о съемках. В "Крепостной" ты сам вызвался сниматься в горящем доме вместо каскадера. Здесь были подобные сцены, где нужна была помощь каскадера, но ты все делал сам? Было что-то опасное?

Да, в сериале "Крепостная" мне действительно пришлось поработать каскадером (смеется).

Если же говорить о фильме "Черный ворон", то самый сложный момент был, когда я копал отцу могилу. Шел дождь, холодно – ужасная погода. Я старался думать о тексте и о том, что хочу донести до зрителей. Кроме того, все сцены с драками я делал сам. Я считаю, что именно так правильно. Конечно, если условия действительно экстремальные и это угрожает жизни, то я склоняюсь к тому, чтобы это сделал каскадер. Однако в кадре лучше выглядит то, что делает актер самостоятельно.

Тарас Цимбалюк Фото: пресс-служба

Василий Шкляр не участвовал в создании сценария, а на съемочную площадку он наведывался?

Василий Шкляр, конечно, был на связи и с Тарасом Антиповичем, автором сценария, и с режиссером Тарасом Ткаченко. Поэтому они вместе много над чем работали. Я слышал, что фильм ему понравился.

Чему твой персонаж может научить молодых украинцев? Чего он научил лично тебя?

Иван Ворон учит нас простому понятию, что нормальное государство – это, в первую очередь, уважение и любовь к истории и языку. Нормальное самоуправления, законы – все это формируется на фундаменте языка и любви. Ты должен знать свою историю, чтобы никто не посмел об тебя вытирать ноги. Тем более такую ​​историю, которая у нас сложилась. Очень трагическая, но очень поучительная. Поэтому мы просто не имеем права ее не знать. Иван на собственном примере показывает, через что люди прошли в то время.

Тарас Цимбалюк Фото: пресс-служба

Ты уже видел фильм на допремьерном показе, расскажи о впечатлениях от просмотра?

Я каждую сцену смотрел, и у меня просто ускорялось сердцебиение. Поскольку это мой первый полный метр, еще и такая актуальная тема, о которой я знаю с детства, – это событие для всей нашей семьи. Я еще раз чувствую радость i одновременно огромную ответственность, которая легла на мои плечи.

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