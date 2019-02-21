Тарас Цымбалюк: "Не хочется участвовать в проекте даже частично, если у него сомнительный сценарий"

Актер рассказал о том, как он готовится к каждой из своих ролей

Тарас Цымбалюк Фото: пресс-служба

Комедия "Встреча одноклассников", снятая по заказу канала НЛО TV, премьера которой уже состоялась и фильм продолжает успешно идти в украинском прокате. Одну из эпизодических, но при этом достаточно ярких ролей в картине сыграл известный украинский актер Тарас Цымбалюк (играл также в сериале "СуперКопы").

Специально для Сегодня.Lifestyle Тарас Цымбалюк рассказал о том, как он готовится к каждой из своих ролей и почему нужно ходить на встречи одноклассников.

- Тарас, насколько важны эпизодические актеры в фильме на ваш взгляд?

- Важны, если актер сумел сделать эту эпизодическую роль яркой, наполнить ее. Как в фильмах у Эльдара Рязанова. Некоторые его актеры были в кадре всего пару минут. Но из-за изящества их игры – язык не поворачивается называть их эпизодниками.

Тарас Цымбалюк в фильме "Встреча одноклассников"

- Ваш образ на экране продюсеры чаще всего воспринимают как образ мачо или романтического героя? Как это сказывается на ваших ролях?

- Я стремлюсь делать каждого своего персонажа новым и непохожим на остальные. В этом мне во многом помогают продюсеры фильмов, в которых я снимаюсь. Я уже отращивал длинные волосы для сериала "Последний Янычар", стригся наголо, качался и превращался в полицейского "быка" (смеется).

Еще я сыграл в сериале "Крепостная" кузнеца, у которого были длинные волосы.

После этого я снова сыграл следователя с короткими волосами, и вот сейчас отпустил волосы для полного метра. Ну, на такие превращения я иду в тех проектах, где у меня ведущие роли. Конечно, приятно, что зрители видят меня очень разным.

- Вы ходите на встречи одноклассников? Почему?

- Был один раз и считаю, что нужно ходить. Встречаться и общаться с людьми – одна из основных задач человечества. Тем более с теми, с которыми знаком с детства – это очень приятно.

- Почему зрителям нужно сходить на фильм "Встреча одноклассников"?

- Там много смешных моментов. Людям нужно поднимать настроение. И Андрей Бурым очень хорош (исполнитель одной из главных ролей в фильме "Встреча одноклассников", – журн.). Приятно было в этом убедиться после просмотра комедии.

- Какую роль в комедийном украинском кино вы бы хотели сыграть?

- У меня нет определенного ориентира. Я уже играл комедийные роли и не против сыграть ещё. И сейчас мечтаю о роли героя в блокбастере – например, в Marvel (улыбается).

"Встреча одноклассников"

- Что вам больше всего нравится и не нравится в современном украинском кино?

- Когда-то украинец Иосиф Тимченко снял один из первых фильмов в истории кино. Сын Павла Грановского – Борис – был одним из изобретателей телевидения. А у нас при этом раньше снималось два фильма в год. И мне не нравится, что вопрос с кинопроизводством в Украине так запустился. Слава Богу и руководству, ситуация сейчас изменилась, и это не может не радовать.

- Какие из недавно вышедших украинских и зарубежных фильмов понравились вам больше всего?

- Из последнего – трудно сказать, я смотрел не так много фильмов на большом экране. Понравилась американская комедия "Ты квач".

- Для себя вы в первую очередь кино- или театральный актер? Где вам больше нравится играть – в театре или в кино?

- Я на данный момент не работаю в театре, но сейчас начинают поступать предложения. Поэтому, возможно, в скором времени что-то изменится (улыбается).

Тарас Цымбалюк на съемках фильма "Встреча одноклассников"

- Насколько важна для вас идея фильма, если речь идет об эпизодической роли в нем?

Важна. Мне не хочется участвовать в проекте даже частично, если у него сомнительный сценарий.

Отметим, что "Встреча одноклассников" – это полнометражный фильм, рассказывающий о трех друзьях, которые многого добились в жизни, но и приобрели много проблем. Они встречаются 25 лет спустя после выпускного. Это адаптация датской комедии Klassefesten, снята по заказу телеканала НЛО TV компанией Tauras Films при участии Idea Production и "Кинокомпании ММД".

Напомним, звезды канала НЛО TV уже успели посмотреть фильм "Встреча одноклассников" и поделиться своими впечатлениями от просмотра.

Кроме того, создатели украинской комедии "Встреча одноклассников" решили немного приоткрыть кулисы – рассказать и показать, как снимается украинский фильм.

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