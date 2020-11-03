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"Бесславные крепостные": новый хит украинского кино или слизанная тарантиновщина

Сегодня, 16:45

Трейлер фильма, да и само название, вызывают ассоциации с фильмами американского режиссера

Тарас Шевченко – самурай! В таком новом и необычном амплуа украинский поет предстанет в фильме "Бесславные крепостные", который выйдет в прокат 31 декабря.

Трейлер фильма, да и само название, вызывают ассоциации с фильмами американского режиссера Квентина Тарантино: "бесславные" в названии, костюмы как в "Джанго" и мечи как с "Убить Билла". Что это за тарантиновщина, узнавала у режиссера фильма Романа Перфильева телеведущая Юлия Галушка в утреннем шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24".

Ведущая Юлия Галушка
Ведущая Юлия Галушка
Фото: пресс-служба

Роман согласился, что визуально образы в фильме "Бесстрашные крепостные" похожи на те, которые мы видели ранее в фильмах Квентина Тарантино. Но, если копнуть в историю, то эта мода с Европы пришла в Америку через образы и получился такой необычный микс всех культур, который люди ассоциируют с Тарантино. Но сюжет, конечно, никак не перекликается с фильмами американца.

"Нет никакого плагиата", – уверяет Роман Перфильев.

В фильме обязательно будет юмор, и черный в том числе, выстрелы, эффектные бои в стиле конг-фу. Такого фильма еще не было в Украине, уверяет режиссер.

В новом фильме украинского поэта изобразили в необычном амплуа самурая. Главные правила этих отважных воинов простые: сражаться на двух мечах, тренироваться по полсуток и не нарываться на неприятности. Но какое это отношение имеет к поэту, рассказал исполнитель главной роли – Тараса Шевченко – актер Роман Луцкий.

По его словам, ему было не страшно браться за тему Кобзаря, который во всех школьных учебниках подается очень строгим. Роман считает, что нужно отходить от стереотипов и вдыхать новое время.

"Был бы жив Шевченко, он бы сам пошел в кино посмотреть эту ленту", – уверен актер.

Подробнее смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня
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