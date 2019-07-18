Тайка Вайтити снимет четвертого "Тора" с Крисом Хемсвортом в главной роли
Переговоры с Хемсвортом пока на начальной стадии
Поклонники Криса марвеловского фильма о Торе – могут радоваться, ведь Тайка Вайтити возвращается в кресло режиссера в следующем кинокомиксе о боге грома. По информации The Hollywood Reporter, Крис Хемсворт также вернется к образу Тора, хотя ранее заявлял, что уйдет из кино.
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Дело в том, что студия Warner Bros. на время отложила проект "Акира", которым занимался Вайтити. В связи с этим режиссер "Рагнарека" вернулся к сотрудничеству с Marvel.
Издание The Hollywood Reporter сообщает, что Вайтити уже подписал контракт на написание сценария и постановки "Тора 4". Ожидается, что Крис Хемсворт также вернется к своему образу, но точных подтверждений этому пока нет.
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Отметим, что "Тор: Рагнарек" был принят зрителями гораздо лучше, чем две предыдущие части, и заработал в прокате больше 850 млн долларов.
Напомним, ранее стало известно, что Marvel и Disney готовят новый супергеройский телесериал, который расскажет и покажет соратницу Тора – Леди Сиф.
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