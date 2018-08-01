Тайны Николаса Фламеля: появился крутой постер к фильму "Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда"

В центре нового постера с интригующим вопросом "Кто изменит будущее?" и огромным знаком Даров Смерти на заднем плане воссоединилась четверка старых друзей

Постер к фильму "Фантастические твари: Приключения Гриндевальда"

В сети наконец появился третий постер фэнтезийной кинокартины "Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда".

В центре нового постера с интригующим вопросом "Кто изменит будущее?" и огромным знаком Даров Смерти на заднем плане воссоединилась четверка старых друзей Ньют (Эдди Редмэйн), Тина (Кэтрин Уотерстон), Якоб (Дэн Фоглер) и Квини (Элисон Судол). Рядом с ними стоят Лета Лестрейндж (Зои Кравиц) и Тесей Скамандер (Каллум Тернер).

Слева от основных героев изображен темный колдун Геллерт Гриндельвальд (Джонни Депп), а рядом позируют его последовательница Винда Розье (Поппи Корби-Туч), охотник за головами Гриммсон (Ингвар Эггерт Сигюрдссон) и американский волшебник Абернэти (Кевин Гатри), с которым мы уже встречались в первом фильме.

По правую сторону также находятся молодой Альбус Дамблдор (Джуд Лоу), волшебник Юсуф Кама (Уильям Надилам) и Криденс (Эзра Миллер) с загадочной Маледикт (Клаудия Ким). Перед ними на стуле сидит известный алхимик Николас Фламель (Бронтис Ходоровски), которому уже более 600 лет, а рядом стоит его супруга Перенелль.

Постер к фильму "Фантастические твари: Приключения Гриндевальда"

Алхимик прославился на весь магический мир благодаря тому, что создал Философский камень, который дает эликсир жизни. В первом фильме о Гарри Поттере его пытался похитить Воландеморт, чтобы полностью воскреснуть.

Кроме того, увидеть Фламеля можно в новом трейлере "Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда", который был показан на Comic-Con. Украинская премьера фэнтези "Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда" состоится этой осенью, 15 ноября.

Напомним, недавно актер Джуд Лоу высказался о сексуальной ориентации своего героя Альбуса Дамблдора.