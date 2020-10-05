Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Театр у себя дома. В Украине снимают киноверсии спектаклей с использованим 3D-технологий

Сегодня, 18:23

"Каменный властелин" – первый спектакль, который появится в видеоверсии

В последние годы украинское театральное искусство делает все больше прорывов, но в связи с пандемией у театров наступили сложные времена. Однако, благодаря новому инновационному проекту Украина может сделать серьезный шаг вперед и сделать театр доступным для каждого.

В Украине запускается арт-проект "Театр 360 градусов", который позволит зрителям увидеть киноверсии театральных постановок с 3D копиями актеров и декораций. Объединение голливудских технологий и классического сценического искусства поможет широкому кругу зрителей посетить спектакли прямо у себя дома и открыть для себя театр по-новому.

Процесс создания 3D проекции
Процесс создания 3D проекции
Фото: пресс-служба

А инициаторами нового проекта выступили актриса Даша Малахова и продюсер Наталия Чижова. Творческий тандем уверен, что выход в онлайн позволит расширить зрительскую аудиторию до сотен тысяч, что повысит интерес зрителя и ускорит развитие театральной индустрии в Украине. Ведь, даже во время всемирной пандемии можно найти новые цели, горизонты и возможности.

Кадр из спектакля "Каменный властелин"
Кадр из спектакля "Каменный властелин"
Фото: пресс-служба

"Теперь театр станет доступен каждому, независимо от местонахождения, возможности передвижения и ограничений, — говорит Даша Малахова. — Пока дети спят, вы с мужем сможете сходить на спектакль прямо у себя дома. Я хочу, чтобы люди полюбили театр онлайн и пришли в офлайн. К тому же, так мы сможем в десятки раз расширить аудиторию, которая увидит работу большой творческой команды".

Первопроходцем арт-проекта станет "Каменный властелин" на основе поэтической драмы Леси Украинки в современной интерпретации украинского режиссера Ивана Урывского. Спектакль самого современного украинского театра – киевского Театра на Подоле первым отснимут на видео, оцифруют и покажут в онлайне.

"Каменный властелин"
"Каменный властелин"
Фото: пресс-служба

Выбор спектакля также не случайный: всего через пару месяцев будет 150-летний юбилей со дня рождения Леси Украинки.

На экранах своих гаджетов все желающие смогут увидеть диджитализированный театр — симбиоз живой актерской игры и постановки с технологиями. У зрителя будет возможность увидеть то, чего он обычно не замечает, наблюдая действие с одного ракурса, находясь в театральном зале. Акценты на важных деталях, нужный ракурс и хореография камер позволят ощутить, что чувствуют герои, обещают создатели.

"Каменный властелин"
"Каменный властелин"
Фото: пресс-служба

Ранее мы рассказали о фильме, который снят по всемирно известной пьесе Олега Сенцова "Номера".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
театр Даша Малахова
Реклама

Популярные статьи

Сегодня, 15:00Events

Международный день врача: поздравления с праздником

Сегодня, 14:30Шоу-бизнес

Светлана Лобода отрезала локоны и показала свой новый имидж: фото

Сегодня, 14:19Шоу-бизнес

"Мне ничего не угрожает": Оля Полякова прокомментировала скандальный концерт в Харькове

Сегодня, 13:05Events

С Днем учителя: лучшие поздравления коллегам в прозе и стихах

Сегодня, 10:46Шоу-бизнес

Страдала два года: Надежда Мейхер призналась, что помогло ей выйти из тяжелой депрессии

Сегодня, 05:16Психология

Гороскоп на сегодня 5 октября: Водолею нужно отрегулировать режим дня, а Рыбам – позаботиться о здоровье

Сегодня, 00:50Шоу-бизнес

Дисквалификация Винника и слезы Цыбульской: как прошел шестой выпуск "Танців з зірками-2020"

Сегодня, 00:14Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в шестом эфире

Вчера, 13:13Стиль

Gucci представил платье для мужчин за 2600 долларов: как выглядит наряд

Вчера, 08:46Events

Что подарить на День учителя: много полезных советов (фото)

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 4-10 октября: все знаки зодиака

Вчера, 06:15Events

Сегодня празднуем День учителя-2020 в Украине

Вчера, 05:12Психология

Гороскоп на сегодня 4 октября: Овну нужно составить план, а Тельцу нельзя лениться

3 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 3 октября: у Близнецов может возникнуть недопонимание на работе, а Рака ждет интересная встреча

2 октябряFun

Пара туристов-одиночек вместе отдохнула в Турции. Они впервые встретились уже в аэропорту (фото)

2 октябряШоу-бизнес

Forbes назвал ТОП-10 самых высокооплачиваемых актрис мира. Рейтинг снова возглавила София Вергара

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять