Театр у себя дома. В Украине снимают киноверсии спектаклей с использованим 3D-технологий

"Каменный властелин" – первый спектакль, который появится в видеоверсии

В последние годы украинское театральное искусство делает все больше прорывов, но в связи с пандемией у театров наступили сложные времена. Однако, благодаря новому инновационному проекту Украина может сделать серьезный шаг вперед и сделать театр доступным для каждого.

В Украине запускается арт-проект "Театр 360 градусов", который позволит зрителям увидеть киноверсии театральных постановок с 3D копиями актеров и декораций. Объединение голливудских технологий и классического сценического искусства поможет широкому кругу зрителей посетить спектакли прямо у себя дома и открыть для себя театр по-новому.

Процесс создания 3D проекции Фото: пресс-служба

А инициаторами нового проекта выступили актриса Даша Малахова и продюсер Наталия Чижова. Творческий тандем уверен, что выход в онлайн позволит расширить зрительскую аудиторию до сотен тысяч, что повысит интерес зрителя и ускорит развитие театральной индустрии в Украине. Ведь, даже во время всемирной пандемии можно найти новые цели, горизонты и возможности.

Кадр из спектакля "Каменный властелин" Фото: пресс-служба

"Теперь театр станет доступен каждому, независимо от местонахождения, возможности передвижения и ограничений, — говорит Даша Малахова. — Пока дети спят, вы с мужем сможете сходить на спектакль прямо у себя дома. Я хочу, чтобы люди полюбили театр онлайн и пришли в офлайн. К тому же, так мы сможем в десятки раз расширить аудиторию, которая увидит работу большой творческой команды".

Первопроходцем арт-проекта станет "Каменный властелин" на основе поэтической драмы Леси Украинки в современной интерпретации украинского режиссера Ивана Урывского. Спектакль самого современного украинского театра – киевского Театра на Подоле первым отснимут на видео, оцифруют и покажут в онлайне.

"Каменный властелин" Фото: пресс-служба

Выбор спектакля также не случайный: всего через пару месяцев будет 150-летний юбилей со дня рождения Леси Украинки.

На экранах своих гаджетов все желающие смогут увидеть диджитализированный театр — симбиоз живой актерской игры и постановки с технологиями. У зрителя будет возможность увидеть то, чего он обычно не замечает, наблюдая действие с одного ракурса, находясь в театральном зале. Акценты на важных деталях, нужный ракурс и хореография камер позволят ощутить, что чувствуют герои, обещают создатели.

"Каменный властелин" Фото: пресс-служба

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