Телеканал Sky Atlantic экранизирует роман Герберта Уэллса "Машина времени"
Ранее роман экранизировали трижды
Британский телеканал Sky Atlantic экранизирует роман Г. Уэллса "Машина времени" (The Time Machine), и это будет не первая попытка для канала. В прошлом году сценаристы Джед Меркьюрио и Крис Лунт вместе с телекомпанией Hat Trick уже работали над экранизацией, передает Deadline.
Роман "Машина времени", вышедший в 1895 году, повествует об английском ученом, который путешествует в далекое будущее и находит там морлоков и элоев – два отдельных вида потомков человека.
Отметим, что ранее роман экранизировали трижды. В 1960 году одноименный фильм снял Джордж Пал на студии MGM с Родом Тейлором в главной роли. В 1978 экранизацию заказал NBC, а в 2002 роман адаптировал под экран правнук писателя Саймон Уэллс – с Гаем Пирсом, Джереми Айронсом и Сиенной Гиллори.
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Производство нового сериала находится на самой ранней стадии. За него отвечает House Productions. Сценарист – Ник Пэйн, режиссер – Киб Трэверс, оба работавшие с драмами BBC.
"Машина времени" выйдет на Sky Atlantic, который показывал также более бюджетные сериалы, такие как "Стальная звезда" и "Ривьера", и проекты каналов HBO и Showtime.
Напомним, стриминговый сервис Netflix намерен продолжить сотрудничество с Энди Серкисом. На днях сервис купил его постановку "Маугли" от Warner Bros., а теперь приобрел права на адаптацию "Скотного двора" Джорджа Оруэлла, которой займется Серкис.