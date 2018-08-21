Телеканал Sky Atlantic экранизирует роман Герберта Уэллса "Машина времени"

Ранее роман экранизировали трижды

Кадр из фильма "Машина времени"

Британский телеканал Sky Atlantic экранизирует роман Г. Уэллса "Машина времени" (The Time Machine), и это будет не первая попытка для канала. В прошлом году сценаристы Джед Меркьюрио и Крис Лунт вместе с телекомпанией Hat Trick уже работали над экранизацией, передает Deadline.

Роман "Машина времени", вышедший в 1895 году, повествует об английском ученом, который путешествует в далекое будущее и находит там морлоков и элоев – два отдельных вида потомков человека.

Отметим, что ранее роман экранизировали трижды. В 1960 году одноименный фильм снял Джордж Пал на студии MGM с Родом Тейлором в главной роли. В 1978 экранизацию заказал NBC, а в 2002 роман адаптировал под экран правнук писателя Саймон Уэллс – с Гаем Пирсом, Джереми Айронсом и Сиенной Гиллори.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Рассказ "Бугимен" Стивена Кинга экранизируют

Производство нового сериала находится на самой ранней стадии. За него отвечает House Productions. Сценарист – Ник Пэйн, режиссер – Киб Трэверс, оба работавшие с драмами BBC.

"Машина времени" выйдет на Sky Atlantic, который показывал также более бюджетные сериалы, такие как "Стальная звезда" и "Ривьера", и проекты каналов HBO и Showtime.

Напомним, стриминговый сервис Netflix намерен продолжить сотрудничество с Энди Серкисом. На днях сервис купил его постановку "Маугли" от Warner Bros., а теперь приобрел права на адаптацию "Скотного двора" Джорджа Оруэлла, которой займется Серкис.