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Телеканал "Украина 24" покажет цикл документальных фильмов "1941" и "1945"

Киноленты режиссера Игоря Кобрина помогут зрителям по-новому взглянуть на реалии Второй мировой войны

Дарина Алексеева
Сегодня, 12:29

8 и 9 мая зрители телеканала "Украина 24" смогут увидеть цикл документальных фильмов Игоря Кобрина "1941" и "1945", которые расскажут правду о Второй мировой войне и покажут факты, о которых молчат учебники истории.

Документальные фильмы "1941" и "1945" на канале "Украина 24" 8 и 9 мая
Документальные фильмы "1941" и "1945" на канале "Украина 24" 8 и 9 мая
Фото: пресс-служба

В эфире телеканала "Украина 24" будут транслировать документальный фильм "1941" известного украинского режиссера Игоря Кобрина. Также главный информационный канал страны представляет премьеру нового фильма о правде Второй мировой войны – "1945".

Работы Игоря Кобрина помогут зрителям по-новому взглянуть на реалии Второй мировой войны, на военное и политическое противостояние СССР и Германии. Документальные киноленты "1941" и "1945" раскроют зрителям неизвестные факты Второй мировой войны и ее последствий.

"Ленты Игоря Кобрина рассказывают об историческом повороте мира и о том, как он повлиял на украинский народ. Это честный, хотя и жесткий взгляд на период Второй мировой войны. На время, унесшего миллионы жизней. Мы считаем, что важно показать зрителям новый ракурс глобальных исторических процессов", – сказал главный редактор "Новостной Группы Украина". Ю. Сугак.

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Автор лент использовал только проверенные источники информации и уникальные кадры хроники 30-50-х годов XX века. Режиссер покажет доказательства недостоверности устоявшихся мнений о войне, которые каждый украинец изучал в школе.

Не пропустите цикл фильмов Игоря Кобрина о Второй мировой войне "1945" 8 мая в 21:00 и "1941" 9 мая в 22:40 на главном информационном канале "Украина 24".

9 мая на телеканале "Украина" зрители увидят новую картину о событиях прошлых лет. Создатели драмы "Последний день войны" рассказали о съемках фильма, а один из актеров киноленты Алексей Дмитриев рассказал о своей роли.

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