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Телеканал "Украина 24" запускает социально-политическое ток-шоу "Украина завтра"

Сегодня, 19:29

Программа будет выходить по пятницам в 21:00

Телеканал "Украина 24" запускает новое социально-политическое ток-шоу "Украина завтра". Первый эфир состоится уже сегодня, 5 мая, в 21:00. В рамках проекта зрителям расскажут о самых свежих и актуальных новостях, происходящих в нашей стране и мире. Программу будет выходить каждую пятницу.

"В мире ежедневно происходят события, которые кардинально меняют условия нашей жизни. Чтобы вместе разобраться в сегодняшней непростой ситуации и уметь различать настоящие новости от дезинформации, "Украина 24" запускает остросоциальную программу "Украина завтра", — рассказывает главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак.

Ведущие программы будут подробно разбирать, что происходит в Украине на самом деле, и будут моделировать, как конкретная ситуация повлияет на каждого из нас в будущем. "Это не только профессиональный обзор событий, но и прогноз для страны", – говорит Юрий Сугак.

"Украина завтра" — ток-шоу, в котором телеканал "Украина 24" не только подводит итоги недели, но и делает прогноз, анализируя топ-новости и основные темы, отслеживает развитие наиболее резонансных событий. Каждый вопрос рассматривается с позиций различных мнений, чтобы зритель мог составить собственную картину всего, что произошло за неделю.

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Каждую пятницу ведущие будут приглашать в студию первых лиц государства и тех людей, чьи решения влияют на жизнь каждого украинца, и чье мнение имеет большой авторитет в обществе. Ведущие телеканала "Украина 24" будут вести программу включениями из трех разных студий.

Уже в первом эфире зрители увидят Алену Цинтилу и Алексея Бурлакова, Марию Скибу и Андрея Булгарова. Также к обсуждению присоединятся Олег Билецкий вместе с Виолеттой Логуновой.

Социально-политическая программа "Украина завтра" будет иметь несколько специальных разделов и форматов: дискуссию в студии, эксклюзивные интервью, прямые трансляции с места событий, ответы на вопросы зрителей. Динамично, остро, объективно — только так будет происходить диалог в программе "Украина завтра".

Не пропустите премьеру социально-политического ток-шоу "Украина завтра" уже сегодня в 21:00 на информационном телеканале "Украина 24"!

Напомним, что ранее мы рассказывали олучших сериалах и фильмах Netflix, которые вы можете посмотреть в июне 2020 года.

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