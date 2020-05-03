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Телеканал "Украина" адаптирует популярное шоу The Masked Singer для украинского зрителя

Участниками телепроекта будут знаменитости

Инна Петрова
Сегодня, 17:26

Телеканал "Украина" приобрел у компании Fremantle права на адаптацию всемирно известного шоу The Masked Singer. В Украине шоу будет выходить под названием "Маска", а его участниками станут знаменитости, которые предстанут перед зрителями и членами жюри в необычных костюмах.

Напомним, что сегодня, 3 мая, на сайте Сегодня.Lifestyle можно будет посмотреть прямую трансляцию церемонии вручения кинопремии "Золота Дзиґа".

Грандиозное музыкальное шоу с элементами загадки по формату The Masked Singer успешно выходит в 29 странах мира, среди которых США, Германия, Франция, Италия, Китай, Австралия и другие.

Телеканал
Телеканал "Украина" покажет новое шоу "Маска"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Согласно правилам шоу, знаменитости, одетые в необычные костюмы, под которыми невозможно узнать личность человека, исполняют популярные композиции на сцене. Судьи шоу исполняют также роль детективов, которые, вместе со зрителями, пытаются узнать, кто эти таинственные знаменитости, выступающие перед ними.

В каждом выпуске зрителей ждет еще больше загадок и подсказок, которые помогут рассекретить, кто таится под костюмами. Победителя выбирают судьи и зрители путем голосования.

Украинская адаптация The Masked Singer "Маска" будет состоять из 12 эпизодов.

В сюжете смотрите, какие мероприятия в Украине и других странах мира отменили из-за коронавируса:

Ранее мы писали, что телеканал "Украина" подготовил к 9 мая премьеру военной драмы.

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