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Телеканал "Украина" готовит премьеру саги о любви "Чужая жизнь"

Премьера 12-серийной картины "Чужая жизнь" состоится 9 мая

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:32
"Чужая жизнь"
"Чужая жизнь"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

9 мая на протяжении дня (с 9:00) телеканал "Украина" покажет премьерную 12-серийную картину "Чужая жизнь" производства компании Star Media. Действия фильма разворачиваются на протяжении драматических 16 лет – с 1939 по 1955 год. Это сага о любви четырех героев, которым предстоит столкнуться с самым страшным испытанием – войной и послевоенными репрессиями.

Главные герои картины – сын директора крупного завода Виктор, воспитанник детдома Сергей, скромная продавщица Полина и яркая актриса Любовь. Их судьбы переплелись для того, чтобы проявить лучшие и худшие человеческие черты. Один выжил в концлагере, но вынужден жить под чужим именем. Второй стал героем войны, но вынужден врать своей жене, чтобы ее не потерять. Обеим женщинам приходится скрывать свою прошлую любовь, чтобы найти себе место в настоящем.

"Чужая жизнь"
"Чужая жизнь"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Это человеческая сага о любви, о поломанных судьбах героев, о том непростом времени, в котором им пришлось жить. За 12 серий герои проживают около 20 лет", – рассказал о фильме его режиссер Олег Фомин.

Главные роли в картине исполнили актеры Сергей Стрельников, Олеся Фаттахова, Илья Малаков и Екатерина Астахова.

"Мой персонаж – мажор того времени. Нагл, самоуверен. Виктор влюблен и считает, что если есть цель, то нет никаких препятствий. То, что девушка несвободна, его абсолютно не сдерживает. Признаюсь, мне не очень нравится рассуждать о персонаже, гораздо интереснее, каким зритель его увидит, как оценит его действия. К тому же, я сам до конца не знаю, каким получился Виктор… Он не простой человек и его действительно было интересно играть", – охарактеризовал своего героя актер Сергей Стрельников.

Также в картине снялись Дмитрий Сарансков, Юрий Шлыков, Светлана Зельбет, Олег Фомин, Анна Васильева, Александра Польгуй, Людмила Загорская, Оксана Жданова и другие популярные артисты. Оператор-постановщик фильма – Андрей Иосифов, художник-постановщик – Лариса Жилко. Производством 12-серийной картины занималась компания Star Media. Съемки проходили в Киеве, Киевской и Черниговской областях и длились около полугода.

Напомним, ко Всемирному дню вышиванки 16 мая телеканал "Украина" и новости "Сегодня" устроят грандиозный народный показ вышиванок "ВышиванкаDAY" на Почтовой площади в Киеве.

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Источник: Сегодня
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