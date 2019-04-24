Телеканал "Украина" и новости "Сегодня" приглашают поучаствовать в звездном показе вышиванок

16 мая на Почтовой площади в Киеве пройдет показ вышиванок "ВышиванкаDAY"

День вышиванки Фото: Depositphotos

Ко Всемирному дню вышиванки 16 мая телеканал "Украина" и новости "Сегодня" устроят грандиозный народный показ вышиванок "ВышиванкаDAY" на Почтовой площади в Киеве. В показе вместе с известными украинцами, звездами шоу-бизнеса и любимыми ведущими телеканала "Украина" примут участие киевляне и гости столицы.

"ВышиванкаDAY" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Вышивка имеет тысячелетнюю историю и является одним из символов единства украинского народа. Во Всемирный день вышиванки, 16 мая, центром такого единения станут склоны Днепра на Почтовой площади. Здесь будет обустроена красная дорожка, гостями которой вместе со зрителями телеканала "Украина" станут известные личности. Участники "ВышиванкаDAY" будут в национальной одежде от известного дизайнера Юлии Магдыч, а также в собственных вышиванках.

"Я уверена, каждый, кто надевает вышиванку, чувствует это единство, потому что в каждой вышитой сорочке есть магические коды нашей нации. Вышиванка – это проводник, через который Украину могут полюбить даже те, кто никогда здесь не был. Поэтому надевайте свою вышиванку и присоединяйтесь к празднику, начните свое утро не с кофе, а мощным энергетическим зарядом патриотизма и единства вместе с нами на Почтовой площади", – отметила ведущая выпуска новостей "Сегодня" Ольга Грицык.

Народный показ вышиванок стартует в 8:00 и продлится два часа. В ходе "ВышиванкаDAY" новости "Сегодня" и информационно-развлекательный проект "Ранок з Україною" будут готовить прямые включения с масштабного праздника.

"Мы в "Сегодня" считаем, что сейчас очень важно объединять людей вокруг национальных традиций и ценностей. Вышиванка – это настоящий оберег нации, поэтому мы празднуем День вышиванки всей командой и приглашаем украинцев присоединяться к нам 16 мая", – прокомментировал директор Дирекции информационного вещания, главный редактор телеканала "Украина" Юрий Сугак.

Все желающие могут стать частью праздничного флешмоба, сделать памятные фото, принять участие в народном показе и в розыгрыше подарочной вышиванки.

Так, с 24 апреля по 10 мая на официальной странице Facebook телеканала "Украина" и новостей "Сегодня" будет проходить конкурс, по условиям которого нужно поделиться своей фотографией в вышиванке в комментариях к конкурсной публикации. С помощью специальной программы случайным образом 13 мая будут определены двадцать победителей, которые примут участие в народном показе в авторских вышиванках от известного дизайнера. Кроме того, победителям конкурса представится шанс получить вышиванку в подарок от Юлии Магдыч.

Напомним, 15 апреля, в 21:00 на телеканале "Украина" состоялась премьера 18-серийной картины "Другая" совместного производства канала и компании Star Media.

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