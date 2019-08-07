Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Телеканал "Украина" и Star Media сняли захватывающий сериал "Утраченные воспоминания"

Это история, которая выходит за рамки обычной мелодрамы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:02
Съемки сериала "Утраченные воспоминания"
Съемки сериала "Утраченные воспоминания"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Кинокомпания Star Media совместно с телеканалом "Украина", сериал от которого презентовали на ОМКФ 2019, завершили съемки 4-серийного телефильма "Утраченные воспоминания". Продюсеры картины реализовали сценарий, который насыщенный напряженными событиями и лихо закрученным сюжетом, выходит за рамки обычной мелодрамы.

 Смотрите видео о съемках детектива "Маркус" проекта телеканала "Украина" и латвийской медиа компании "Элио Медиа":

Бурное воображение и воспаленная фантазия могут сыграть с любым человеком злую шутку. Что-то подобное произошло с главной героиней Людмилой, которую сыграла Екатерина Астахова.

По сюжету, счастливая жена теряет любимого супруга Григория (Дмитрий Сарансков), а в день его похорон – еще и память. Она превратилась в психически неуравновешенную особу, да еще и подозреваемую в убийстве. Через несколько месяцев после трагических событий Людмила узнает "радостную" новость – она ждет ребенка. Результат теста ДНК плода показал, что отец – Григорий. Срок беременности доказывает невозможность такого факта – муж в тот момент уже был мертв. В это можно поверить?

"В сюжете сериала присутствует жанровое смешение – здесь есть мелодрама, триллер и детективная составляющая. Все это воплощается в жизнь с помощью драматургических решений. Забегая вперед скажу – в фильме ясных ответов на поставленные вопросы нет. После финальных титров будет о чем еще подумать. Сложность реализации сценария заложена в самом названии. Как актеру сыграть утраченные воспоминания одного дня из своей жизни? Как режиссеру снять все эти переживания? Этот важнейший элемент необходимо донести зрителю правильно. На нем строится доверие к персонажам и происходящему на экране. Для убедительности применяются визуальные и психологические спецэффекты. Благодаря компьютерному моделированию не будет видно границ между реальностью и воспоминаниями. Зрители полностью погружаются в состояние сопереживания главной героине, которая мучается и страдает, по крупицам восстанавливая события трагичного дня", – рассказал режиссер-постановщик Роман Барабаш.

Съемки сериала "Утраченные воспоминания"
Съемки сериала "Утраченные воспоминания"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Справиться в одиночку с такой лавиной негативных событий хрупкой женщине не под силу. Муж не просто погиб, он оставил огромные долги, и разъяренные кредиторы буквально со всех сторон требуют от Людмилы возврата крупных сумм денег. В самый ответственный момент на ее пути возникает незаурядный учитель Владимир (Антон Денисенко). Он буквально выхватывает ее, обезумевшую от горя, из-под колес, мчащихся по трассе авто. С этого момента они вдвоем будут пытаться распутать клубок хитросплетений, который завел главную героиню в патовую ситуацию.

Съемки сериала "Утраченные воспоминания"
Съемки сериала "Утраченные воспоминания"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Важную сцену, которая позволила Владимиру и Людмиле понять, что их связывает не только желание разобраться, откуда взялись все эти напасти на ее голову, но и почувствовать единение душ, снималась на берегу Киевского моря. Автомобиль наших героев заглох на самом берегу водохранилища, и им пришлось в этом живописном месте провести ночь – встречать закат, а позже и рассвет. Это было романтично и очень красиво. В этот момент еще нет никакой любовной линии между ними, но естественный природный антураж и проявление со стороны моего персонажа настоящих мужских качеств, создают предпосылки для зарождения большого и искреннего чувства, основанного на доверии и взаимопонимании", - рассказал актер Антон Денисенко.

Актер Антон Денисенко
Актер Антон Денисенко
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
 

"Очень сложная история, прочитав которую, я даже усомнилась, как такое возможно снять. Естественный интерес быть сопричастной к этому процессу, подтолкнул меня согласиться. Моей героине не удастся спрятаться от обрушившихся на нее довольно странных обстоятельств. С каждым шагом становится понятно, все не так однозначно в ее судьбе. Она запутывается от круговерти нереальных событий и в какой-то момент перестает понимать, где фантазии, а где правда, до которой она так хочет добраться. Оказывается, те люди, которых она любила, вовсе не те, за кого себя выдавали долгие годы. В трудную минуту, как никогда, проявляются их истинные обличия и намерения, и становится ясно, что многими движет жажда наживы любой ценой. Мне было очень сложно существовать в некоторых сценах, психологический надлом моей героини зашкаливал, хотелось это ее тяжелое эмоциональное состояние удержать на протяжении всего съемочного процесса", – отметила актриса Екатерина Астахова.

Актриса Екатерина Астахова
Актриса Екатерина Астахова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Над созданием сценария работала опытная группа авторов – Марина Шихалеева, Анастасия Чеховская и Елена Купцова.

Напомним, телеканал "Украина" и компания Star Media работают над 4-серийной картиной "Ты только верь". Главная героиня мелодрамы – женщина, которая в одночасье теряет все то, что было для нее важно.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

сериал Star Media телеканал Украина
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
10 удивительных правил французских мам
10 удивительных правил французских мам
Могут ли мужчины и женщины быть просто друзьями
Могут ли мужчины и женщины быть просто друзьями
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 7 августа: все знаки зодиака

Вчера, 19:00Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": список звездных участников

Вчера, 17:45Wellness

Как быстро избавиться от икоты: народные способы

Вчера, 13:30Шоу-бизнес

Ирине Билык подарили роскошную Tesla: впечатляющее фото

Вчера, 10:45Техно

Huawei покажет первый смартфон не на Android: известна цена

Вчера, 09:35Events

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

Вчера, 09:01Шоу-бизнес

Тогда и сейчас: как изменились голливудские красотки за 30 лет

5 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

5 августаШоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес "не выдержал" концерта в Москве: видео

5 августаTravel

Курорт Трускавец: сколько стоит оздоровить тело и душу

5 августаFun

Девушка разоблачила измену парня благодаря детали на фото в сети

5 августаШоу-бизнес

Киану Ривз смутил поклонников внешним видом: фото

5 августаFun

Курьезное видео: слон случайно снял бюстгальтер с модели Playboy

5 августаШоу-бизнес

ТОП-5 самых громких звездных свадеб сезона

5 августаFun

Ученые соединили эмбрион человека и обезьяны: все подробности

4 августаТехно

Старый смартфон тормозит: ТОП-5 советов по ускорению

Новости партнеров

Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила
Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила
Снежана Егорова заявила о помолвке: кто ее избранник
Снежана Егорова заявила о помолвке: кто ее избранник
Какие продукты повысят иммунитет ребенка
Какие продукты повысят иммунитет ребенка
Запеканка из кабачков
Запеканка из кабачков
Без химии: 10 народных средств от комаров
Без химии: 10 народных средств от комаров
Армянский пирог «Закуска»: невероятно вкусная выпечка
Армянский пирог «Закуска»: невероятно вкусная выпечка
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины