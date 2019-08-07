Телеканал "Украина" и Star Media сняли захватывающий сериал "Утраченные воспоминания"

Это история, которая выходит за рамки обычной мелодрамы

Съемки сериала "Утраченные воспоминания" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Кинокомпания Star Media совместно с телеканалом "Украина", сериал от которого презентовали на ОМКФ 2019, завершили съемки 4-серийного телефильма "Утраченные воспоминания". Продюсеры картины реализовали сценарий, который насыщенный напряженными событиями и лихо закрученным сюжетом, выходит за рамки обычной мелодрамы.

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Бурное воображение и воспаленная фантазия могут сыграть с любым человеком злую шутку. Что-то подобное произошло с главной героиней Людмилой, которую сыграла Екатерина Астахова.

По сюжету, счастливая жена теряет любимого супруга Григория (Дмитрий Сарансков), а в день его похорон – еще и память. Она превратилась в психически неуравновешенную особу, да еще и подозреваемую в убийстве. Через несколько месяцев после трагических событий Людмила узнает "радостную" новость – она ждет ребенка. Результат теста ДНК плода показал, что отец – Григорий. Срок беременности доказывает невозможность такого факта – муж в тот момент уже был мертв. В это можно поверить?

"В сюжете сериала присутствует жанровое смешение – здесь есть мелодрама, триллер и детективная составляющая. Все это воплощается в жизнь с помощью драматургических решений. Забегая вперед скажу – в фильме ясных ответов на поставленные вопросы нет. После финальных титров будет о чем еще подумать. Сложность реализации сценария заложена в самом названии. Как актеру сыграть утраченные воспоминания одного дня из своей жизни? Как режиссеру снять все эти переживания? Этот важнейший элемент необходимо донести зрителю правильно. На нем строится доверие к персонажам и происходящему на экране. Для убедительности применяются визуальные и психологические спецэффекты. Благодаря компьютерному моделированию не будет видно границ между реальностью и воспоминаниями. Зрители полностью погружаются в состояние сопереживания главной героине, которая мучается и страдает, по крупицам восстанавливая события трагичного дня", – рассказал режиссер-постановщик Роман Барабаш.

Съемки сериала "Утраченные воспоминания" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Справиться в одиночку с такой лавиной негативных событий хрупкой женщине не под силу. Муж не просто погиб, он оставил огромные долги, и разъяренные кредиторы буквально со всех сторон требуют от Людмилы возврата крупных сумм денег. В самый ответственный момент на ее пути возникает незаурядный учитель Владимир (Антон Денисенко). Он буквально выхватывает ее, обезумевшую от горя, из-под колес, мчащихся по трассе авто. С этого момента они вдвоем будут пытаться распутать клубок хитросплетений, который завел главную героиню в патовую ситуацию.

Съемки сериала "Утраченные воспоминания" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Важную сцену, которая позволила Владимиру и Людмиле понять, что их связывает не только желание разобраться, откуда взялись все эти напасти на ее голову, но и почувствовать единение душ, снималась на берегу Киевского моря. Автомобиль наших героев заглох на самом берегу водохранилища, и им пришлось в этом живописном месте провести ночь – встречать закат, а позже и рассвет. Это было романтично и очень красиво. В этот момент еще нет никакой любовной линии между ними, но естественный природный антураж и проявление со стороны моего персонажа настоящих мужских качеств, создают предпосылки для зарождения большого и искреннего чувства, основанного на доверии и взаимопонимании", - рассказал актер Антон Денисенко.

Актер Антон Денисенко Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Очень сложная история, прочитав которую, я даже усомнилась, как такое возможно снять. Естественный интерес быть сопричастной к этому процессу, подтолкнул меня согласиться. Моей героине не удастся спрятаться от обрушившихся на нее довольно странных обстоятельств. С каждым шагом становится понятно, все не так однозначно в ее судьбе. Она запутывается от круговерти нереальных событий и в какой-то момент перестает понимать, где фантазии, а где правда, до которой она так хочет добраться. Оказывается, те люди, которых она любила, вовсе не те, за кого себя выдавали долгие годы. В трудную минуту, как никогда, проявляются их истинные обличия и намерения, и становится ясно, что многими движет жажда наживы любой ценой. Мне было очень сложно существовать в некоторых сценах, психологический надлом моей героини зашкаливал, хотелось это ее тяжелое эмоциональное состояние удержать на протяжении всего съемочного процесса", – отметила актриса Екатерина Астахова.

Актриса Екатерина Астахова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Над созданием сценария работала опытная группа авторов – Марина Шихалеева, Анастасия Чеховская и Елена Купцова.

Напомним, телеканал "Украина" и компания Star Media работают над 4-серийной картиной "Ты только верь". Главная героиня мелодрамы – женщина, которая в одночасье теряет все то, что было для нее важно.

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