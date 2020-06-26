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Телеканал "Украина" начал активную подготовку грандиозного шоу "Маска"

Сегодня, 19:29

Новому проекту прогнозируют невероятную популярность

Телеканал "Украина" активно работает над украинской адаптацией всемирно известного проекта The Masked Singer. Новое музыкальное игровое шоу с первых минут захватит украинских зрителей, ведь угадать, кто из знаменитостей прячется под необычными костюмами, задача не из легких даже для признанных музыкальных экспертов.

Телеканал "Украина" покажет шоу "Маска"
Телеканал "Украина" покажет шоу "Маска"
Фото: пресс-служба

Грандиозное шоу "Маска", которое выйдет на телеканале "Украина", обещает стать самым загадочным телепроектом на отечественном телевидении. Личности участников хранятся в строжайшей тайне: о том, что артист принимает участие в шоу, не должны узнать даже члены его семьи. Для каждого артиста команда проекта разрабатывает уникальный костюм, который покроет героя с головы до ног и не даст зрителям ни малейшего шанса угадать, кто скрывается под маской. Единственная возможность раскрыть личность участника – узнать его по голосу, когда тот будет исполнять песни на сцене шоу. Но поверьте, маски сделают все возможное, чтобы запутать зрителя и до последнего сохранить интригу.

Телеканал
Телеканал "Украина" работает над украинской адаптацией проекта The Masked Singer
Фото: пресс-служба

По словам директора телеканала "Украина" Виктории Корогод, креативная команда телеканала заинтересовалась форматом The Masked Singer в прошлом году. Несколько месяцев велись дискуссии, как адаптировать проект в Украине, чтобы наша версия была такой же зрелищной и яркой, как в США, где проект безумно популярен.

"Мы посмотрели американскую версию и сразу обратили внимание, что шоу необыкновенно красочное, легкое. Но очевидного понимания того, как его можно адаптировать в Украине, на тот момент у нас не было. Хотя запрос правообладателю формата, компании Fremantle, мы отправили. А в этом году, перед карантином, я ездила в Германию, где как раз шла активная промокампания нового сезона The Masked Singer. И я посмотрела на это шоу не глазами продюсера, а глазами потенциального зрителя. Оно меня настолько заинтересовало, что, вернувшись в Украину, я поделилась своими впечатлениями с коллегами. Это был тот случай, когда мы решили не заходить на 35-й этап каких-то дискуссий, а в очень узком кругу за сутки еще раз обсудили формат и приняли волевое решение – покупать!" – прокомментировала директор телеканала "Украина" Виктория Корогод.

Телеканал
Телеканал "Украина" работает над украинской адаптацией проекта The Masked Singer
Фото: пресс-служба

В свое время, формат шоу "Маска" в нашей стране заинтересовал не только телеканал "Украина". Как и почему выиграл именно этот телеканал и другие неожиданные подробности конкурентной борьбы, нам рассказали в компании Fremantle, являющейся правообладателем формата The Masked Singer:

"Мы рады, что нашим партнером по шоу "Маска" в вашей стране стал телеканал "Украина". За право производить этот формат в Украине развернулась настоящая битва между различными вещателями, но именно телеканал "Украина" с самого начала проявил максимальную решимость и нацеленность произвести проект, что в итоге и привело его к победе. К сожалению, из информированных источников нам сообщили, что 1+1 может готовиться к созданию очень похожего шоу. Мы направили их руководству запрос, так ли это, и не получили ответа, что естественно нас беспокоит. На протяжении многих лет, у Украины была солидная репутация страны, в которой вещатели уважают права интеллектуальной собственности, поэтому ведущие дистрибьюторы, продавая сюда свои форматы, чувствовали себя в безопасности, и это привело к появлению большого количества отличного телевизионного контента для украинских зрителей. Очевидно, было бы прискорбно, если бы эта репутация была скомпрометирована действиями одного вещателя. Fremantle имеет большой опыт в защите своих форматов, поэтому мы надеемся, что 1+1 ответит на наши запросы, так как в интересах всех, включая украинское телевидение в целом, удостовериться в том, что такой выдающийся международный формат не будет подделан в Украине", – прокомментировал Тони Стерн, исполнительный вице-президент по коммерческим и бизнес вопросам компании Fremantle.

Телеканал "Украина" готовит шоу "Маска"
Телеканал "Украина" готовит шоу "Маска"
Фото: пресс-служба

Тем временем, на телеканале "Украина" в самом разгаре подготовительный этап работы над шоу. Особое внимание творческая команда уделяет костюмам, ведь именно в них артисты появляются на сцене. Для их изготовления используют самые дорогие ткани и материалы – сотни метров шелка и шерсти, килограммы ценных камней, тонны металлов. В таких костюмах каждый артист будет блистать на сцене.

Что касается самих масок, то в разное время артисты представали перед зрителями в образах оленя, льва, робота, пришельца, дерева, утки, фламинго, кукурузы и даже яйца. А скрывали под масками такие знаменитости, как актер Райан Рейнольдс, рэппер Лилл Уэйн, певица Келли Осборн, актриса Тори Спеллинг, дочь Брюса Уиллиса и Дэми Мур, актриса Румер Уиллис и многие другие.

"Как только в СМИ появилась информация о приобретении каналом прав на формат, многие наши звезды сами предложили свое участие", – говорит директор департамента развлекательных программ телеканала "Украина" Анатолий Сябро. – В нашем шоу будут принимать участие известные в стране актеры, музыканты, комики, спортсмены, звезды телевидения и шоу-бизнеса. Главное требование к участникам – умение петь и желание включаться в игру перевоплощений".

На данный момент идет процесс голосовых проб, где музыкальный продюсер и вокальный дизайнер определяют потенциал участников.

Украина стала 30-й страной, которая адаптирует всемирно известный формат The Masked Singer. Проект настолько полюбился зрителям, что в Германии готовят уже третий сезон шоу, а в США – четвертый. В среднем, каждый эпизод проекта посмотрели более 11 млн американских зрителей. Шоу выходит на популярном телеканале FOX, и во время трансляции почти всегда становится самой популярной праймовой программой канала.

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"Ожидания у нас очень амбициозны, – отмечает Виктория Корогод. – В прошлом году канал снова зашел на территорию шоу, тогда мы попробовали формат смарт-шоу "Дивовижні люди". А сейчас мы действительно искренне верим в то, что наше новое музыкальное шоу поможет ощутить радость жизни всем нашим зрителям, будет интересно и женщинам, и мужчинам, при этом разным возрастным категориям".

Вместе со зрителями угадывать личности масок будут звездные детективы проекта. Это топовые артисты шоу-бизнеса, которые владеют не только особыми музыкальными знаниями и умениями, но и отменными качествами детективов. В разных странах ими становились такие мировые звезды, как Рита Ора, Николь Шерзингер, Линдси Лохан, Робин Тик и многие другие. Кто станет судьями украинской адаптации, канал "Украина" пока держит в секрете, но точно известно, что этих знаменитостей знает каждый украинский зритель.

Ранее мы сообщали, что телеканал "Украина" начал съемки сериала о героическом труде Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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