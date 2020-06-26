Телеканал "Украина" начал активную подготовку грандиозного шоу "Маска"

Новому проекту прогнозируют невероятную популярность

Телеканал "Украина" активно работает над украинской адаптацией всемирно известного проекта The Masked Singer. Новое музыкальное игровое шоу с первых минут захватит украинских зрителей, ведь угадать, кто из знаменитостей прячется под необычными костюмами, задача не из легких даже для признанных музыкальных экспертов.

Телеканал "Украина" покажет шоу "Маска" Фото: пресс-служба

Грандиозное шоу "Маска", которое выйдет на телеканале "Украина", обещает стать самым загадочным телепроектом на отечественном телевидении. Личности участников хранятся в строжайшей тайне: о том, что артист принимает участие в шоу, не должны узнать даже члены его семьи. Для каждого артиста команда проекта разрабатывает уникальный костюм, который покроет героя с головы до ног и не даст зрителям ни малейшего шанса угадать, кто скрывается под маской. Единственная возможность раскрыть личность участника – узнать его по голосу, когда тот будет исполнять песни на сцене шоу. Но поверьте, маски сделают все возможное, чтобы запутать зрителя и до последнего сохранить интригу.

Телеканал "Украина" работает над украинской адаптацией проекта The Masked Singer Фото: пресс-служба

По словам директора телеканала "Украина" Виктории Корогод, креативная команда телеканала заинтересовалась форматом The Masked Singer в прошлом году. Несколько месяцев велись дискуссии, как адаптировать проект в Украине, чтобы наша версия была такой же зрелищной и яркой, как в США, где проект безумно популярен.

"Мы посмотрели американскую версию и сразу обратили внимание, что шоу необыкновенно красочное, легкое. Но очевидного понимания того, как его можно адаптировать в Украине, на тот момент у нас не было. Хотя запрос правообладателю формата, компании Fremantle, мы отправили. А в этом году, перед карантином, я ездила в Германию, где как раз шла активная промокампания нового сезона The Masked Singer. И я посмотрела на это шоу не глазами продюсера, а глазами потенциального зрителя. Оно меня настолько заинтересовало, что, вернувшись в Украину, я поделилась своими впечатлениями с коллегами. Это был тот случай, когда мы решили не заходить на 35-й этап каких-то дискуссий, а в очень узком кругу за сутки еще раз обсудили формат и приняли волевое решение – покупать!" – прокомментировала директор телеканала "Украина" Виктория Корогод.

Телеканал "Украина" работает над украинской адаптацией проекта The Masked Singer Фото: пресс-служба

В свое время, формат шоу "Маска" в нашей стране заинтересовал не только телеканал "Украина". Как и почему выиграл именно этот телеканал и другие неожиданные подробности конкурентной борьбы, нам рассказали в компании Fremantle, являющейся правообладателем формата The Masked Singer:

"Мы рады, что нашим партнером по шоу "Маска" в вашей стране стал телеканал "Украина". За право производить этот формат в Украине развернулась настоящая битва между различными вещателями, но именно телеканал "Украина" с самого начала проявил максимальную решимость и нацеленность произвести проект, что в итоге и привело его к победе. К сожалению, из информированных источников нам сообщили, что 1+1 может готовиться к созданию очень похожего шоу. Мы направили их руководству запрос, так ли это, и не получили ответа, что естественно нас беспокоит. На протяжении многих лет, у Украины была солидная репутация страны, в которой вещатели уважают права интеллектуальной собственности, поэтому ведущие дистрибьюторы, продавая сюда свои форматы, чувствовали себя в безопасности, и это привело к появлению большого количества отличного телевизионного контента для украинских зрителей. Очевидно, было бы прискорбно, если бы эта репутация была скомпрометирована действиями одного вещателя. Fremantle имеет большой опыт в защите своих форматов, поэтому мы надеемся, что 1+1 ответит на наши запросы, так как в интересах всех, включая украинское телевидение в целом, удостовериться в том, что такой выдающийся международный формат не будет подделан в Украине", – прокомментировал Тони Стерн, исполнительный вице-президент по коммерческим и бизнес вопросам компании Fremantle.

Телеканал "Украина" готовит шоу "Маска" Фото: пресс-служба

Тем временем, на телеканале "Украина" в самом разгаре подготовительный этап работы над шоу. Особое внимание творческая команда уделяет костюмам, ведь именно в них артисты появляются на сцене. Для их изготовления используют самые дорогие ткани и материалы – сотни метров шелка и шерсти, килограммы ценных камней, тонны металлов. В таких костюмах каждый артист будет блистать на сцене.

Что касается самих масок, то в разное время артисты представали перед зрителями в образах оленя, льва, робота, пришельца, дерева, утки, фламинго, кукурузы и даже яйца. А скрывали под масками такие знаменитости, как актер Райан Рейнольдс, рэппер Лилл Уэйн, певица Келли Осборн, актриса Тори Спеллинг, дочь Брюса Уиллиса и Дэми Мур, актриса Румер Уиллис и многие другие.

"Как только в СМИ появилась информация о приобретении каналом прав на формат, многие наши звезды сами предложили свое участие", – говорит директор департамента развлекательных программ телеканала "Украина" Анатолий Сябро. – В нашем шоу будут принимать участие известные в стране актеры, музыканты, комики, спортсмены, звезды телевидения и шоу-бизнеса. Главное требование к участникам – умение петь и желание включаться в игру перевоплощений".

На данный момент идет процесс голосовых проб, где музыкальный продюсер и вокальный дизайнер определяют потенциал участников.

Украина стала 30-й страной, которая адаптирует всемирно известный формат The Masked Singer. Проект настолько полюбился зрителям, что в Германии готовят уже третий сезон шоу, а в США – четвертый. В среднем, каждый эпизод проекта посмотрели более 11 млн американских зрителей. Шоу выходит на популярном телеканале FOX, и во время трансляции почти всегда становится самой популярной праймовой программой канала.

"Ожидания у нас очень амбициозны, – отмечает Виктория Корогод. – В прошлом году канал снова зашел на территорию шоу, тогда мы попробовали формат смарт-шоу "Дивовижні люди". А сейчас мы действительно искренне верим в то, что наше новое музыкальное шоу поможет ощутить радость жизни всем нашим зрителям, будет интересно и женщинам, и мужчинам, при этом разным возрастным категориям".

Вместе со зрителями угадывать личности масок будут звездные детективы проекта. Это топовые артисты шоу-бизнеса, которые владеют не только особыми музыкальными знаниями и умениями, но и отменными качествами детективов. В разных странах ими становились такие мировые звезды, как Рита Ора, Николь Шерзингер, Линдси Лохан, Робин Тик и многие другие. Кто станет судьями украинской адаптации, канал "Украина" пока держит в секрете, но точно известно, что этих знаменитостей знает каждый украинский зритель.

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