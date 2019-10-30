Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Телеканал "Украина" покажет Олю Полякову без грима и украшений

Зрители увидят фильм о жизни украинской певицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:05
Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: пресс-служба

В эфире программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" популярная украинская певица Оля Полякова покажет закулисную жизнь без грима и звездной мишуры, а в субботу, 9 ноября в 21:00 телеканал "Украина" покажет рекордное шоу Королевы ночи.

Узнайте подробности, как Оля Полякова отбила мужа у другой женщины:

С 4 ноября на протяжении недели программа "Ранок з Україною" будет транслировать фильм о закулисной жизни артистки и ее команды. Это материал, который звезда снимала в течение двух лет на гастролях, во время переездов и перелетов.

"Целых 2 года мы ездили с камерой, которая подглядывала за нами во всех городах. И мы сделали кино о наших гастролях, об удачах и неудачах, о наших перипетиях. И теперь каждый день в "Ранку з Україною" будет кино о том шоу-бизнесе, который есть в реальности, а не этот "глянцевый", красивый: как вот ресницы с утра прилепила и красивая, а у нас без ресниц, без купюр – очень крутое кино!", – рассказала Оля Полякова в эфире канала "Украина".

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: пресс-служба

А уже в субботу, 9 ноября, в 21:00 канал "Украина" покажет большое шоу Оли Поляковой. За год с шоу "Королева ночи" звезда побывала в 70 городах, куда пришли больше, чем 200 000 поклонников. Недавно во Львове звезда дала самый масштабный концерт за всю свою карьеру – она ​​стала первой певицей в Украине, которая собрала стадион, количеством 35 000 зрителей.

Читайте также:
Оля Полякова собрала аншлаг на "Арена Львов": фото

"35000 совсем крейзи-людей, которые зажигали во время концерта! Люди, которые были на сольнике, говорили, что такого еще не видели – понятно, когда фан-зона танцует, но, чтобы все трибуны зажигали – стадион был, как живой, и люди еще такого не видели!" – прокомментировала Оля Полякова в программе "Ранок з Україною".

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: пресс-служба

Новые песни и популярные хиты, невероятные костюмы, декорации и яркие постановки ожидают зрителей телеканала "Украина" уже в эту субботу.

Напомним, ранее эксклюзивно журналистам программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", Оля Полякова призналась, что готовится к большому перевоплощению.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Яркие костюмы и зажигательные танцы: как прошел концерт Оли Поляковой в Киеве Оля Полякова призналась, на что тратит основную часть своих доходов Оля Полякова рассказала о разочаровании в детстве Что знаменитости прячут в бюстгальтерах: неожиданные ответы Оля Полякова рассказала, на что тратит деньги с платиновой карты мужа
концерт шоу певица Оля Полякова костюмы телеканал Украина
Реклама

Новости партнеров

Олег Винник впервые представил публике свою жену
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
На какой руке следует измерять артериальное давление?
На какой руке следует измерять артериальное давление?

Популярные статьи

Сегодня, 12:47Events

Когда Хэллоуин 2019 отмечается в Украине и мире

Вчера, 19:01Шоу-бизнес

Совсем другой: Потап сбрил бороду и отрастил усы

Вчера, 14:03Fun

29 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 13:11Fun

Жених ушел из жизни после семи часов брака

Вчера, 13:10Шоу-бизнес

Принц Уильям и принц Гарри с женами временно объединятся ради Елизаветы ІІ

Вчера, 12:14Стиль

Посольство Японии прокомментировало желтый наряд Елены Зеленской

Вчера, 11:48Travel

От 19 евро в обе стороны: Wizz Air распродает авиабилеты в Польшу

Вчера, 11:25Fun

Забавная головоломка с изображением кошки поставила сеть в тупик

28 октябряПсихология

Лучше промолчать: ТОП-7 женских фраз, которые срочно нужно забыть

28 октябряШоу-бизнес

Анна Ризатдинова после потери сознания в прямом эфире обратилась к фанатам

28 октябряTravel

В Турции сообщили неприятную новость для туристов

28 октябряFun

Дочь четыре года писала SMS покойному отцу и получила ответ: "Боялся разбить тебе сердце"

28 октябряТехно

Apple заблокирует старые iPhone в ноябре: кто в зоне риска

28 октябряFood

Как приготовить вкусные рогалики: лучшие рецепты домашней выпечки

28 октябряTravel

Как поместить все вещи в ручной клади, чтобы летать без багажа

28 октябряПсихология

Чтобы чувствовать себя хорошо: 50 полeзных привычек на каждый день

Новости партнеров

Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
Найбільший секрет Майкла Джексона розкрили
Найбільший секрет Майкла Джексона розкрили
Шоптенко похудела на 18 кг и рассказала, как ей это удалось
Шоптенко похудела на 18 кг и рассказала, как ей это удалось
Признание мужа покойной актрисы довело до слез миллионы людей
Признание мужа покойной актрисы довело до слез миллионы людей
Экс-холостяк Макацария показал счастливую невесту
Экс-холостяк Макацария показал счастливую невесту
Ночные походы в туалет назвали признаком опасной болезни
Ночные походы в туалет назвали признаком опасной болезни
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
Заворотнюк положили в центр для тяжелобольных - СМИ
Заворотнюк положили в центр для тяжелобольных - СМИ