Телеканал "Украина" покажет Олю Полякову без грима и украшений

Зрители увидят фильм о жизни украинской певицы

Оля Полякова Фото: пресс-служба

В эфире программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" популярная украинская певица Оля Полякова покажет закулисную жизнь без грима и звездной мишуры, а в субботу, 9 ноября в 21:00 телеканал "Украина" покажет рекордное шоу Королевы ночи.

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С 4 ноября на протяжении недели программа "Ранок з Україною" будет транслировать фильм о закулисной жизни артистки и ее команды. Это материал, который звезда снимала в течение двух лет на гастролях, во время переездов и перелетов.

"Целых 2 года мы ездили с камерой, которая подглядывала за нами во всех городах. И мы сделали кино о наших гастролях, об удачах и неудачах, о наших перипетиях. И теперь каждый день в "Ранку з Україною" будет кино о том шоу-бизнесе, который есть в реальности, а не этот "глянцевый", красивый: как вот ресницы с утра прилепила и красивая, а у нас без ресниц, без купюр – очень крутое кино!", – рассказала Оля Полякова в эфире канала "Украина".

Оля Полякова Фото: пресс-служба

А уже в субботу, 9 ноября, в 21:00 канал "Украина" покажет большое шоу Оли Поляковой. За год с шоу "Королева ночи" звезда побывала в 70 городах, куда пришли больше, чем 200 000 поклонников. Недавно во Львове звезда дала самый масштабный концерт за всю свою карьеру – она ​​стала первой певицей в Украине, которая собрала стадион, количеством 35 000 зрителей.

"35000 совсем крейзи-людей, которые зажигали во время концерта! Люди, которые были на сольнике, говорили, что такого еще не видели – понятно, когда фан-зона танцует, но, чтобы все трибуны зажигали – стадион был, как живой, и люди еще такого не видели!" – прокомментировала Оля Полякова в программе "Ранок з Україною".

Оля Полякова Фото: пресс-служба

Новые песни и популярные хиты, невероятные костюмы, декорации и яркие постановки ожидают зрителей телеканала "Украина" уже в эту субботу.

Напомним, ранее эксклюзивно журналистам программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", Оля Полякова призналась, что готовится к большому перевоплощению.

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