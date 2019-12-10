Телеканал "Украина" покажет премьеру комедии от студии "Квартал 95" "Семья на год"

История расскажет забавную историю о бизнес-леди и несерьезном мужчине, которые решили оформить фиктивный брак

"Семья на год" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В воскресенье, 15 декабря, в 17:00 на телеканале "Украина", который показывает сериал "Наследники", состоится премьера четырехсерийной комедийной мелодрамы "Семья на год" производства студии "Квартал 95". Новая картина расскажет забавную историю о бизнес-леди и несерьезном, но добром мужчине, которые ради своих личных целей решили оформить фиктивный брак.

Также в эфире телеканала "Украина" стартовал сериал "На твоей стороне":

В центре сюжета – успешная HR-менеджер Марина. Она давно разочаровалась в мужчинах, но все ее мысли заняты вопросом, как стать матерью для славного мальчика Дениса. Она собирает необходимые документы и справки, но из-за старого конфликта с одноклассницей Светой, которая теперь работает в социальной службе, ей отказывают в усыновлении Дениса под предлогом того, что Марина не замужем.

"Семья на год" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Женщина вспоминает, что недавно проводила собеседование с обаятельным и добрым Сережей, который из-за своего несерьезного отношения к жизни потерял работу. Тогда она отказала мужчине в трудоустройстве, но теперь предлагает ему за деньги заключить фиктивный брак, чтобы она могла усыновить Дениса. Однако выясняется, что они целый год будут находиться под контролем социальной службы, а соцработница Света ищет любой предлог, чтобы вывести новоиспеченных супругов на чистую воду.

Несмотря на драматическую историю главной героини, эта комедия отлично подойдет для семейного просмотра. По словам актрисы Любавы Грешновой, которая исполнила роль Марины, ей очень нравится эта героиня.

"Семья на год" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Марина потрясающая: собранная, активная, профессиональная. Она хочет усыновить ребенка, так что ей приходится выйти замуж. И как в любом жанре кино… что-то пошло не так, – рассказала Любава Грешнова. – Для съемок ничему особенному не училась – быть мамой я умею, учусь последние два года на своем ребенке. А еще Марина очень стройная и подтянутая, поэтому перед съемками я сделала акцент на спорте и правильном питании. Вся группа смеялась, потому что во время работы над фильмом я ела одни огурцы".

Роль Сергея воплотил популярный артист Кирилл Жандаров. Он признался – когда знакомился со сценарием, не мог сдержать смех: "Я прямо хохотал, когда читал сценарий, для меня он на первом месте при выборе проекта. Здесь сумасшедшая история о том, как у большого ребенка практически в один день появляется жена, сын и собака. Именно большим ребенком я и называю своего героя. У меня есть такие знакомые – не сумасшедшие, а такие, которые, например, могут купить вертолет, потому что их это веселит, – говорит актер. – Что особенно ценно – сценарист не стеснялся приходить к нам на площадку и помогать, такое отношение о многом говорит".

А вот Дениса, ради которого молодые люди и вступают в брак, сыграл юный артист Александр Безверхий. К слову, 12-летний Саша – сын хорошо известного украинским зрителям актера Алексея Нагрудного, который и сам появится в этой истории в интересной роли.

"Семья на год" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Также роли в фильме исполнили актеры Виталина Библив, Слава Красовская, Ольга Радчук, Станислав Боклан, Александр Ярема, Алла Масленникова, Игорь Портянко и другие.

Авторы сценария – Александр Щур, Евгений Бургела. Режиссер-постановщик – Андрей Силкин. Оператор-постановщик – Вячеслав Лазарев. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Борис Шефир, Сергей Шефир. Производством 4-серийной картины по заказу телеканала "Украина" занималась студия "Квартал 95". Съемки фильма "Семья на год" проходили в Киеве и Киевской области.

Напомним, что 31 декабря телеканал "Украина" приглашает всех зрителей встретить Новый 2020-й год в компании любимых артистов и ведущих.

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