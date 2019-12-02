Телеканал "Украина" покажет новый сериал "Наследники"

16-серийная картина рассказывает историю семьи Орловых

«Наследники» Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Интриги, испытания, секреты, предательство и обман – все это ждет героев нового телесериала "Наследники", премьера которого состоится в понедельник, 2 декабря, в 21:00 на телеканале "Украина". 16-серийная картина производства компании Mamas Film Production по заказу телеканала "Украина" расскажет непростую историю семьи Орловых, которым предстоит преодолеть много испытаний.

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В центре сюжета – семейство главы "куриной империи" Николая Орлова. Грандиозное празднование юбилея Орлова, на которое друг его юности Владимир Сухов приехал с дочерью Соней, заканчивается "сюрпризом" – попыткой убийства именинника. Под подозрение попадают все члены огромной семьи Орловых, искусно прячущие за фасадом благополучия взаимную неприязнь и желание получить деньги Николая.

"Наследники" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Чудом выжив, Орлов обнаруживает, что уже не контролирует ни бизнес, ни близких, и задается целью раскрыть этот "заговор", однако у Сухова, которого он выбирает правой рукой в этом расследовании, есть и свои, тайные мотивы войти в доверие к Николаю. В то же время, Соне предстоит узнать, что на самом деле скрывается за картиной "богатой и красивой" жизни Орловых…

Роли в фильме исполнили актеры Наталья Доля, Эдуард Флеров, Влад Никитюк, Анастасия Иванова, Екатерина Варченко, Сергей Дзялык, Валентин Томусяк, Сергей Фролов, Светлана Зельбет, Стася Ровинская, Яша Кучеревский, Дмитрий Гаврилов, Слава Красовская, Владимир Гладкий и многие другие.

По словам Влада Никитюка, ему досталась роль богатенького парня, у которого в жизни есть все, что может только пожелать молодой человек.

"Наследники" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Мой герой Роман Орлов никогда по-настоящему не любил. У него есть дорогие машины, тусовки и гулянки, куча знакомых, но вдруг он понимает, что жить ему стало скучно. Встречая Соню, он поначалу не может понять, что чувствует к ней – то ли она его раздражает, то ли привлекает. Это новые эмоции, которых он раньше не испытывал. Но вот как будут развиваться их отношения – зрители увидят в эфире канала "Украина", – рассказал Влад Никитюк.

Еще одну яркую роль воплотила актриса Екатерина Варченко. Ее героиня – супруга одного из сыновей Орлова.

"Когда я прочитала сценарий, была приятно удивлена. Очень интересно наблюдать, как персонажи меняются вследствие всего, что с ними происходит. И каждый персонаж – отдельная личность со своими историями, у каждого тоже есть свой путь… возврата или приобретения чего-то, – отметила Екатерина Варченко. – На пробах у меня случился небольшой курьез – мне потом рассказали, что мои пробы вроде бы не записались… Но в итоге меня все равно утвердили на роль. Мне так "повезло", что то ли переполнена карта памяти на камере была, то ли испорчена оказалась".

"Наследники" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Режиссер-постановщик сериала – Дмитрий Матов. Оператор-постановщик – Сергей Бойко. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Алла Липовецкая, Марина Квасова. Производством 16-серийной картины по заказу канала "Украина" занималась компания Mamas Film Production. Съемки сериала "Наследники" проходили в Киеве и Киевской области.

Напомним, в интервью "Ранку з Україною" актриса Екатерина Варченко рассказала, какой известный персонаж хотела бы сыграть, как делит бытовые дела с мужем и какой непростой период в жизни подтолкнул ее к рождению сына.

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