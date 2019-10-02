Телеканал "Украина" покажет премьеру военной драмы "Позывной Бандерас"

Премьера состоится на телеканале ко Дню защитника Украины

"Позывной "Бандерас" Фото: пресс-служба

14 октября в 18.10 ко Дню защитника Украины на телеканале "Украина" состоится премьера украинского фильма "Позывной Бандерас" режиссера Зазы Буадзе, который номинировался на премию "Золота Дзиґа".

Узнайте также, как украинские звезды помнят персонажей из 90-х:

События картины разворачиваются осенью 2014 года в зоне АТО. Группа контрразведчиков во главе с опытным капитаном Антоном Саенко (позывной "Бандерас") пытается предотвратить диверсии и обезвредить русского подрывника Ходока, который регулярно пробирается на украинскую территорию. Задача осложняется тем, что события происходят возле родного села "Бандераса", в котором он не был более 20 лет.

"Позывной "Бандерас" Фото: пресс-служба

Главного героя позывного "Бандераса" сыграл украинский актер театра и кино Олег Шульга, известный по роли летчика в фильме "Красный".

"Позывной Бандерас" – фильм на реальных событиях, который стоит посмотреть, чтобы напомнить себе, что в Украине война, и люди отдают уже 5 лет свои жизни ради мира в стране. Нельзя забывать этих людей. Это единственное, что мы можем сделать для тех, кого уже нет среди нас. Они будут всегда жить в нашей памяти", – рассказал Олег Шульга.

В ролях снялись Антон Андрющенко, Олег Шульга, Юлия Чепурко, Олег Волощенко, Сергей Лефор, Николай Змеевський, Владимир Романко, Олег Онещак.

"Позывной "Бандерас" Фото: пресс-служба

Производство фильма "Три-Я-Да" продакшн при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Съемки фильма "Позывной Бандерас" проходили в Одесской и Херсонской областях.

Напомним, 7 октября, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится долгожданная премьера первой серии криминальной мелодрамы "Маркус".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.