Телеканал "Украина" покажет сериал "Судья": о чем новый проект

Главную роль в сериале исполнила молодая актриса Ксюша Жданова

Кадр из сериала "Судья" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В понедельник, 18 ноября, в 21:00 на телеканале "Украина", который показал второй сезон сериала "Капитанша", состоится премьера 8-серийной картины "Судья". Это загадочная история о неком Судье, который зачастую назначает достаточно жестокие наказания – не в соответствии с законом, а в соответствии с принципом "око за око, зуб за зуб".

Также эфире телеканала "Украина" стартует сериал "На твоей стороне", узнайте подробности:

Найти Судью считает делом чести капитан полиции Денис Чернышев. Как бы тот ни действовал, по законам справедливости, по законам государства, он – преступник, занимающийся самосудом и возомнивший себя чуть ли не Богом.

Отыскать Судью и написать обо всем книгу хочет и любимая девушка Дениса, начинающая журналистка Ирина. Но против ее затеи выступают и Денис, и родители девушки. Поиск Судьи – дело непростое. Тот не оставляет на месте своих казней ни одной зацепки для расследования. Однако никто даже не подозревает, что таинственный Судья находится рядом.

"Судья" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Главную роль в сериале исполнила молодая актриса Ксюша Жданова. Она признается, что очень симпатизирует своей героине.

"Ирина – сильная девушка, которая за словом в карман не полезет. Она привыкла всего добиваться сама. У нас была очень сложная смена в воде. На улице было очень холодно, я и так не особо люблю воду и плавать, но пять или шесть часов в бассейне навсегда обили мое желание стать пловцом", – рассказала Ксюша, добавляя, что ради той красоты, которую удалось отснять, она готова повторить еще раз.

Также в фильме снялись актеры Александр Константинов, Николай Боклан, Сергей Басок, Роза Хайруллина, Ирина Веренич-Островская, Вячеслав Гиндий, Даниил Белых, Владимир Ращук, Сергей Деньга, Галина Корнеева, Виктор Жданов.

"Мне кажется, это будет очень интересное и занимательное кино. Шикарные артисты, божественная команда, тонкая режиссура, сочный кадр и непредсказуемый сюжет. Благодарен всем участникам этого прекрасного процесса и ждем премьеру на канале "Украина", – отметил Сергей Басок, который сыграл одного из интересных персонажей истории.

"Судья" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Режиссер-постановщик картины – Антон Щербаков. Оператор-постановщик – Константин Лобода. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Алла Липовецкая, Марина Квасова. Производством 8-серийного фильма по заказу канала "Украина" занималась компания Mamas Film Production. Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Напомним, 7 октября, в 21:00 на телеканале "Украина" состоялась долгожданная премьера первой серии криминальной мелодрамы "Маркус" телеканала "Украина" и латвийской медиакомпании Helio Media, производством которой занимался продакшн "АРТ ТЕРРИТОРИЯ".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.