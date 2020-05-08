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Телеканал "Украина" раскроет "Женские секреты" в новом мелодраматическом сериале

Главные роли исполнили Ирина Гришак и Валерия Ланская

Дарина Алексеева
Сегодня, 12:17

В понедельник, 11 мая, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится премьера 12-серийного мелодраматического фильма "Женские секреты". Главные героини сериала – 17-летняя студентка Юля и 30-летняя психолог Марта, к которой юная Юля приходит с неожиданной просьбой.

Кадр из сериала "Женские секреты"
Кадр из сериала "Женские секреты"
Фото: пресс-служба

Жизнь Марты размерена и благополучна. Она работает психологом в престижном колледже и мечтает выйти замуж за любимого человека. Однажды после занятий к ней приходит студентка Юля – девушка беременна и хочет сделать аборт. Мама Юли умерла несколько лет назад, а рассказать об этом папе она не решается. Помня об ошибках своей юности, Марта решает раскрыть правду отцу своей студентки – бизнесмену Ивану. Но тот оказывается первой и большой любовью Марты, от которого она сама была беременна 12 лет назад.

Кадр из сериала "Женские секреты"
Кадр из сериала "Женские секреты"
Фото: пресс-служба

Героиню Юлю исполнила 22-летняя Ирина Гришак. Несмотря на юный возраст, это уже третья главная роль актрисы. Девушка говорит, что эта роль, как и каждая, давалась ей с огромным интересом и вызовом.

"Во-первых, к сожалению, действительно приходилось видеть достаточно таких жизненных сценариев, и поведение было откуда черпать. А во-вторых, это шанс показать людям, что выход всегда есть, что все зависит только от вас самих, и человеческий разум настолько пластичен, что даже если вы находитесь в таких жизненных условиях, вы можете посмотреть по сторонам, принять ситуацию и изменить направление уже своей жизни в совершенно противоположную сторону", – отмечает Ирина Гришак.

Кадр из сериала "Женские секреты"
Кадр из сериала "Женские секреты"
Фото: пресс-служба

Психолога Марту сыграла актриса Валерия Ланская, ее любимого человека – Влад Никитюк. А в роли отца Юли зрители увидят Прохора Дубравина. Также в сериале снялись Павел Вишняков, Виктория Литвиненко, Малхаз Абуладзе, Людмила Загорская, Эрик Абрамович, Ксения Мишина, Ирина Мельник, Константин Корецкий и другие актеры.

Кадр из сериала "Женские секреты"
Кадр из сериала "Женские секреты"
Фото: пресс-служба

"Сложнее всего давались сцены, где много слез, – говорит режиссер сериала Максим Мехеда. – Сценарий, как и положено мелодраме, насыщен эмоциональными сценами. Главным героиням часто приходилось плакать, переживая ту или иную ситуацию. Многие сцены снимались с разных ракурсов, разными крупностями и делалось большое количество кадров, чтобы создать динамику. Так вот, человеческие ресурсы не безграничны. И под конец съемочного дня, кроме головной боли, на лицах героинь была опустошенность и жуткая усталость. Приходилось переставлять сцены в съемочном плане местами, давать время на восстановление. А иногда просто шуткой, рассказом, разговором переключать, отвлекать. Актрисы находили ресурсы и за это им огромное спасибо!"

Кадр из сериала "Женские секреты"
Кадр из сериала "Женские секреты"
Фото: пресс-служба

Оператор-постановщик картины – Артем Васильев. Продюсеры – Виктор Мирский, Андрей Ризванюк. Производством занималась компания FILM.UA. Съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2019 году.

Смотрите премьеру 12-серийного фильма "Женские секреты" 11 мая в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее мы сообщали, что телеканал "Украина 24" покажет цикл документальных фильмов "1941" и "1945".

Также 9 мая состоится премьера захватывающей военной драмы "Последний день войны".

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