Телеканал "Украина" снимает продолжение сериала "Выходите без звонка"

Зрители смогут увидеть продолжение приключений таксиста Богдана во втором сезоне

"Выходите без звонка 2" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В Киеве начались съемки сериала "Выходите без звонка 2". Производством картины по заказу телеканала "Украина" занимается кинокомпания "Три-Я-Да Продакшн".

Смотрите видео о премьере первого сезона сериала "Выходите без звонка":

Во втором сезоне детективного сериала "Выходите без звонка" зритель станет свидетелем новых приключений таксиста Богдана, который заступается за тех, кто ищет помощи, справедливости или защиты. В этом деле ему помогают капитан полиции Марина Евтушенко и верные друзья.

По словам режиссера сериала Алексея Даруги, съемки первого сезона давались непросто, поэтому для него было делом чести сделать продолжение лучшим.

"Выходите без звонка 2" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Этот сезон стал бодрее. Мы легче стали относиться к любовным историям наших героев, отношениям. Теперь в сериале больше юмора, от этого на площадке появилось немало улыбок, всем стало интереснее. Ведь кино об убийствах – это конкретный жанр, с которым все понятно, а добавить к нему отношения – наша задача", – рассказал режиссер сериала "Выходите без звонка 2".

О том, что в продолжении истории станет больше любви, рассказала также и исполнительница роли Марины – Любовь Тищенко.

"Для меня второй сезон стал неожиданностью. Было интересно, как сложатся отношения моей героини и Богдана. Меня вдохновили изменения в характере Марины. Она в первом сезоне имела немного эмоциональных красок, я как актриса была ограничена в своих проявлениях. Теперь Марина меняется кардинально, и мне это безумно интересно и как женщине, и как актрисе. После первого сезона мне нужен был длительный отдых, чтобы отойти от этой роли. Второй сезон будет неожиданностью для зрителя, непредсказуемой историей", – отметила актриса Любовь Тищенко.

Исполнитель роли отважного таксиста, звезда "Киборгов" Роман Семисал, который для съемок второго сезона "Выходите без звонка" худел, отметил, что стремился сделать своего персонажа менее похожим на супермена, а более реальным, с человеческими слабостями.

"Сценарий во втором сезоне стал крепче. Много действия, острые конфликты, больше юмора. Мой персонаж и сериал в целом будут динамичнее. Вообще, легче играть мужские сцены с перепалкой и рукопашкой. Богдан с виду крутой мачо, а на самом деле тонкий, впечатлительный и мнительный человек, он очень боится открыться миру", – рассказал о своем персонаже Роман Семисал.

Отметим, что по сюжету автогонщик Богдан теряет жену в автокатастрофе. Убитый горем мужчина решает восстановить справедливость и выбить признание с виновника ДТП, которого успешно "отмазали" состоятельные родители. Это решение кардинально меняет жизнь главного героя.

Богдан разочарован в системе и больше не верит полиции, поэтому, когда его друга постигла беда, он рассчитывает только на собственные силы и самостоятельно берется за расследование, ходатайствуя за тех, кто "здесь и сейчас" ищет помощи, справедливости или защиты.

В сериале снялись актеры: Роман Семисал, Любовь Тищенко, Василий Баша, Денис Роднянский, Борислав Борисенко, Евгений Волошенюк, Мария Смолякова и другие. Режиссеры: Алексей Даруга, Евгений Доронин. Продюсеры проекта: Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов.

Премьера второго сезона сериала "Выходите без звонка" запланирована на осень 2019 на телеканале "Украина".

Напомним, первая серия многосерийная детективная история "Выходите без звонка" стартовала 3 декабря на телеканале "Украина".

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