Телеканал "Украина" снял эффектный патриотический ролик с саундтреком группы Go-A

Ролик состоит из завораживающих коллажей с участниками проекта

Ко Дню вышиванки, который в этом году отмечают 21 мая, творческая команда телеканала "Украина" подготовила патриотический проморолик, саундтреком которого выступила песня "Соловей" победителей национального отбора на Евровидение 2020 группы Go-A.

В ролике представлены увлекательные коллажи, созданные в рамках артпроекта канала "Украина" и новостей "Сегодня" ВишиванкаDAY. Коллажи, на которых в наряды звездных участников проекта интегрированы оригинальные орнаменты вышивки от известных отечественных дизайнеров – Оксаны Караванской, Юлии Магдич, Оксаны Полонец, Роксоланы Богуцкой и бренда "ETNODIM", динамично меняются под мелодию "Соловей" группы Go_A, создавая незабываемое впечатление.

"Украинские вышиванки не только подчеркивают внешнюю красоту людей, но и раскрывают красоту внутреннюю. Проморолик артпроекта ко Дню вышиванки – это попытка передать эстетику, настроение и силу одного из сильнейших украинских традиционных кодов", – рассказывает промодиректор канала "Украина" Светлана Бережная.

Героями промовидео стали ведущие канала "Украина" Григорий Герман, Ольга Грицик, Анатолий Анатолич, Марина Кухар, Елена Кот, Ярослав Куц, Виталий Школьный, Анна Панова, Мария Мельник, Тимур Мирошниченко, Савик Шустер, Олег Панюта, Максим Сикора, Лилия Ребрик, Алексей Суханов, Игорь Пупков, Алена Винницкая, Ирина Билык, а также звездная семья Снежаны и Сергея Бабкиных. Они появились в неповторимых образах, сочетающих традиции и современность.

Напомним, что ко Всемирному дню вышиванки канал "Украина" и новости "Сегодня" в сотрудничестве с известными отечественными дизайнерами запустили артпроект ВишиванкаDAY, в котором задействованы популярные телеведущие, мировые и украинские знаменитости, в частности, Моника Белуччи, Камалия, Алина Гросу, Меган Маркл, Злата Огневич, Кейт Мидлтон, Дженнифер Лопес, Билли Айлиш, Ольга Цибульская, Дарья Петрожицкая, Наталья Денисенко, Андрей Фединчик и другие звезды. Ознакомиться с артпроектом можно на сайте канала "Украина".

Информационно-развлекательный проект "Ранок з Україною" подготовил ко Дню вышиванки спецвыпуск, в котором, в частности, ведущие Мария Мельник, Григорий Герман, Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич продемонстрировали свои любимые вышивки, рассказали об эволюции "вышитого" тренда, о значении орнаментов и магической силе цветов, о странах, в которых вышивка тоже является частью национального костюма, о "вышиванковых" рекордах и многом другом.

Ранее мы показали подборку ярких выходов первых леди Украины в вышиванках.

Узнайте, как зародился праздник Дня вышиванки и о главных традициях этого дня.

Все подробности в спецтеме ВышиванкаDAY

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