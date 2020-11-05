Телеканал "Украина" стал генеральным медиапартнером фильма "Номера" Олега Сенцова и Ахтема Сейтаблаева

Фильм создан по пьесе Олега Сенцова и выйдет в прокат 19 ноября

19 ноября фильм "Номера" Олега Сенцова и Ахтема Сейтаблаева выходит в широкий прокат, канал "Украина" предоставит партнерскую медиаподдержку промокампании релиза ленты. В 2021 году на телеканале "Украина" состоится телевизионная премьера фильма.

Художественный фильм "Номера", созданный по одноименной пьесе Олега Сенцова, рассказывает о заключенном обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу.

"Канал "Украина" системно поддерживает знаковые украинские кинопремьеры. ‘’Номера’’ Олега Сенцова и Ахтема Сейтаблаева, бесспорно, одна из таких историй. Мы разделяем те ценности и смыслы, что заложены в ней, так же, как и понимаем те предостережения, о которых говорит антиутопия Олега Сенцова. Поэтому для нас важно, чтобы этот фильм смогла увидеть широкая аудитория – в кино или на телеэкране", – сказала Виктория Корогод, директор телеканала "Украина".

Фильм "Номера" Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева выйдет в прокат 19 ноября Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Мировая премьера фильма прошла в феврале 2020 года в рамках программы Berlinale Special юбилейного Берлинского кинофестиваля (Berlinale) при участии творческой команды. Лента получила положительные отзывы от почетных гостей и критиков, которые особенно отметили талантливую актерскую игру и пугающую пророческую актуальность событий фильма в современном мире. В Украине фильм был представлен в рамках спецпоказов XI Одесского международного кинофестиваля, многолетним медиапартнером которого является телеканал "Украина".

"Счастливы иметь поддержку от одного из самых рейтинговых каналов Украины. Очень важно, когда большой вещатель не проходит мимо такого кинособытия. Это означает, что нашу ироническую антиутопию, к созданию которой присоединилось так много талантливых людей, сможет увидеть еще больше зрителей", – рассказала Анна Паленчук, продюсер фильма.

В широкий прокат фильм "Номера" выходит 19 ноября.

Справка.

В основе фильма лежит пьеса "Номера", которая была написана Олегом Сенцовым еще до заключения, в 2011 году. Финальная редакция была сделана уже в следственном изоляторе "Лефортово" в Москве. В 2018 году был поставлен спектакль, над которым работали режиссер-постановщик Тамара Трунова и художник-постановщик Юрий Ларионов. Премьера состоялась на "Сцене 6" в "Довженко-Центре" и прошла с аншлагом.

Первая презентация проекта полнометражного фильма по пьесе состоялась в 2018 году в рамках питчинга Одесского международного фестиваля, где продюсер Анна Паленчук представила письмо Олега о намерении участвовать в производстве фильма из-за решетки. Над фильмом работал тандем двух режиссеров – Олега Сенцова, который во время работы над фильмом находился в исправительной колонии № 8 "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги, и Ахтема Сейтаблаева, который помогал воплощать замысел на съемочной площадке вместе с продюсером фильма Анной Паленчук. Рабочий процесс Олег и Ахтем обсуждали в письмах. В течение девелопмента фильма Олег Сенцов придерживался голодовки, которая продолжалась 145 дней.

Кадр из фильма "Номера" Фото: oiff.com.ua

Мировая премьера фильма прошла в феврале 2020 года в рамках программы Berlinale Special юбилейного Берлинского кинофестиваля (Berlinale) при участии творческой команды. Лента получила положительные отзывы от почетных гостей и критиков, которые особенно отметили талантливую актерскую игру и пугающую пророческую актуальность событий фильма в современном мире.

Фильм –– копродукция Украины (435 FILMS при поддержке Министерства культуры Украины), Польши (Apple Film Production при поддержке Polish Film Institute), Чехии (Česká Televize) и Франции (Canal+).

Промокампания проходит при финансовой и информационной поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Генеральный медиапартнер промокампании: телеканал "Украина".

Партнеры промокампании: столичная сеть автозаправочных станций KLO, Amnesty International в Украине, Польский институт в Киеве.

Медиапартнеры промокампании: "Новое время", Vertigo, "Радио Свобода", "Країна ФМ".

О фильме.

Художественный фильм "Номера", созданный по одноименной пьесе Олега Сенцова, рассказывает о заключенном обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю – Нулю. Десять героев уже привыкли бежать по кругу и делать все согласно книге Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому не известны существующие законы. Это разрушает спокойствие пассивной власти. Внезапно непоколебимая вера Номеров распадается на куски. Они хотят самостоятельно решать свою судьбу, получить имена и создать новый мир, где будут господствовать их законы.

Кадр из фильма "Номера" Фото: themoviedb.org

Режиссеры: Олег Сенцов, Ахтем Сейтаблаев

Оператор: Адам Сикора

Автор сценария: Олег Сенцов

Продюсеры: Анна Паленчук, Дариуш Яблонский, Виолетта Каминская, Изабелла Войцик

Композитор: Милош Елич

Хореограф-постановщик: Алена Шоптенко

В ролях: Александр Ярема, Ирина Мак, Виктор Жданов, Лорена Колибабчук, Денис Роднянский, Елена Узлюк, Евгений Черников, Агата Ларионова, Александр Бегма, Мария Смолякова, Максим Девизоров, Евгений Лебедин, Олег Карпенко, Александр Лаптий, Виктор Андриенко

Жанр: ироническая антиутопия, драма

Год: 2019

Производство: Украина (435 FILMS при поддержке Министерства культуры Украины), Польша (Apple Film Production при поддержке Polish Film Institute), Чехия (Česká Televize), Франция (Canal+)

Продолжительность: 102 мин.

Ранее мы сообщали, что на Одесском кинофестивале показали "Номера" Сенцова и Сейтаблаева. Прочитайте краткий пересказ.

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