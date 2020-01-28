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Телеканал "Украина" устроит для киноманов ночь Оскара

Ведущими станут Алена Винницкая, Тимур Мирошниченко и Монро

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:17
Ведущие программы «Зірковий шлях» Алена Винницкая, Тимур Мирошниченко и Монро
Ведущие программы «Зірковий шлях» Алена Винницкая, Тимур Мирошниченко и Монро
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В рамках эксклюзивной прямой трансляции 92-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира Оскар, номинанты которой были объявлены ранее, в ночь с 9 на 10 февраля на телеканале "Украина" пройдет праздничный марафон. Вместе с ведущими программы "Зірковий шлях" Аленой Винницкой, Тимуром Мирошниченко и Монро зрители узнают все подробности о главной кинопремии мира.

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Эксклюзивная трансляция Оскара на телеканале "Украина" начнется в 01:30, когда селебритиз выйдут на самую известную в мире красную дорожку. Зрители телеканала "Украина" первыми увидят невероятные наряды, которые звезды тщательно выбирают задолго до самого события. Ведущие познакомят зрителей с картинами-номинантами на Оскар, а журналисты раскроют все подробности церемонии: в серии сюжетов расскажут о подготовке к масштабному действию, закулисных интригах и скандалах кинопремии, самых ярких звездных появлениях и трендах последних годов.

Ведущие программы
Ведущие программы "Зірковий шлях" Тимур Мирошниченко и Монро
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По словам Тимура Мирошниченко, он уже определился с фаворитами, но раскрывать свои предпочтения не спешит.

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"Я, как поклонник киноискусства, активно слежу за церемонией "Оскар". Всегда интересно узнать первым победителей, тем более, что мнения кинокритиков отличаются от мнения зрителей. Поэтому всегда интересно узнать, насколько совпадает мое собственное мнение с выбором экспертов. Большую часть фильмов-номинантов этого года я видел, у меня есть фавориты, но пускай победит сильнейший", – рассказал Тимур Мирошниченко.

В рамках марафона зрители телеканала "Украина" узнают, чем вызван громкий ажиотаж вокруг фильма "Джокер", который получил наибольшее количество номинаций, а также ознакомятся с интересными фактами о картинах "Однажды в Голливуде" и "Ирландец", каждая из которых сразится за победу в 10 категориях. И конечно, станут первыми, кто увидит реакцию и яркие эмоции триумфаторов премии.

"Для меня Оскар – это что-то недосягаемое, хотя последние несколько лет в режиме реального времени я слежу за тем, что происходит на красной дорожке. Могу до 3-4 часов утра обновлять ленту в социальных сетях, чтобы увидеть всех звезд. А теперь я сама стану частью этого события! Так что никому не спать! Будем обсуждать наряды селебритиз и радоваться за победителей", – рассказала Монро, которая будет делиться с телезрителями своим мнением и предпочтениями в студии телеканала "Украина", проверяя страницы звезд в Instagram и Twitter.

В рамках марафона украинцев также ожидают эксклюзивы из Лос-Анджелеса, которые готовит съемочная группа новостей "Сегодня". А еще ведущие в студии сделают обзор иностранной прессы.

Отметим, в этом году за главный "Оскар" в номинации "Лучший фильм" будут соревноваться девять кинолент: "Ford против Ferrari", "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькие женщины", "Брачная история", "1917", "Однажды в Голливуде", "Паразиты".

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В категории "Лучший режиссер" представлены Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Тодд Филлипс ("Джокер"), Сэм Мендес ("1917"), Квентин Тарантино ("Однажды… в Голливуде"), Пон Чжун Хо ("Паразиты").

За статуэтку в категории "Лучшая мужская роль" поборются актеры Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Леонардо Ди Каприо ("Однажды… в Голливуде"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Хоакин Феникс ("Джокер"), Джонатан Прайс ("Два Папы").

За первенство в номинации "Лучшая женская роль" сразятся актрисы Синтия Эриво ("Гарриет"), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Рене Зеллвегер ("Джуди").

Напомним, ранее Американская киноакадемия назвала имена звезд, которые в этом году будут вручать статуэтки "Оскар" во время церемонии 9 февраля.

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире покажет телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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