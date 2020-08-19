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Телеканал "Украина" в День Независимости порадует зрителей еще одним непревзойденным концертом

Сегодня, 13:10

Праздничную атмосферу подарят атмосферные выступления звезд

Во Львове состоялись съемки концерта "Музыкальная платформа. Украинская песня. Львов 2020", который телеканал "Украина" покажет 24 августа в 22:00. В условиях карантина звезды выступили на сцене Львовской Национальной Оперы без зрителей, а за кулисами рассказали, сложно ли работать в пустом зале и как карантин повлиял на их творчество.

Телеканал "Украина" готовит для зрителей настоящий музыкальный праздник. Популярные артисты собрались в непростых условиях, чтобы подарить поклонникам песни, порадовать новыми образами и зарядить положительными эмоциями.

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"Телеканал "Украина" не впервые поддерживает проект "Музыкальная платформа. Украинская песня", и конечно, в это сложное время было бы проще отказаться или перенести концерт на следующий год. Но, зная печальную ситуацию именно с украинской культурой, с музыкой, с артистами, мы решили пойти в бой и дать возможность артистам выразить свою позицию, продемонстрировать новые песни и поздравить страну с Днем рождения. Поэтому, в любой ситуации, шоу должно продолжаться, и телеканал "Украина" в этом отношении всегда на передовой – мы победители, мы лидеры, мы не сдаемся, и мы всегда готовы поддерживать хорошую качественную музыку", – рассказал музыкальный продюсер телеканала "Украина" Геннадий Витер.

Геннадий Витер
Геннадий Витер
Фото: пресс-служба

Для артистов карантин прошел нелегко, ведь они были лишены возможности живого общения со своими поклонниками, людьми, которые заряжают их на создание нового для украинской культуры. Популярная артистка Злата Огневич откровенно призналась, что концерты без зрителей не могут передать той энергетики и силы, но это тоже формат, к которому они начинают привыкать.

Злата Огневич
Злата Огневич
Фото: пресс-служба

"Во время карантина я делала онлайн-концерты, а также небольшие концерты для отдельных групп людей. Сейчас уже потихоньку возвращаемся к нормальной жизни, но все равно это еще не то, чего бы хотелось, ведь сегодня выступаем в пустом зале – мы будем представлять, что там много людей. Я буду представлять себе, что все эти люди смотрят на меня с экрана. Я уже загадываю желание, что уже через год, во время нашего фестиваля "Музыкальная платформа. Украинская песня", мы встретимся на стадионе "Арена Львов", где будет 25 тысяч зрителей", – поделилась певица Злата Огневич за кулисами концерта.

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Уже 24 августа в 22:00 в День Независимости зрители телеканала "Украина" смогут посмотреть праздничный концерт "Музыкальная платформа. Украинская песня. Львов 2020", на котором споют украинские артисты – Злата Огневич, Ирина Федишин, Арсен Мирзоян, Gena VITER, TAYANNA, Артем Пивоваров, Ivan NAVI, Мята, группа "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" и другие.

Смотрите сюжет о секретах съемок главного концерта ко Дню Независимости:

Смотрите концерт "Музыкальная платформа. Украинская песня. Львов 2020" в День Независимости, 24 августа, в 22:00 на телеканале "Украина".

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