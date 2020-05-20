Телеканал "Украина" запускает программу "Зірковий шлях. Вечір"

Горячие новости шоу-бизнеса и эксклюзив из жизни звезд – в новой программе на телеканале Украина

Телеканал "Украина" приглашает зрителей провести уютный вечер в компании любимых звезд. Вместе с ведущими Тимуром Мирошниченко и Аленой Винницкой украинцы отметят самые яркие события из жизни звезд за бокалом игристого.

Алена Винницкая и Тимур Мирошниченко Фото: пресс-служба

В программе "Зірковий шлях. Вечір" расскажут о горячих новостях шоу-бизнеса, а отечественные знаменитости будут делиться эксклюзивными подробностями из их жизни. Зрители смогут посетить звезд и станут свидетелями их памятных событий, за которые стоит поднять бокал игристого.

"Вечерний формат "Зіркового шляху" уже давно "просился" в эфир. Вечером все мы становимся более расслабленными и откровенными. Это именно то время, когда можно стать еще ближе к звездам и понять их. В новом шоу мы сможем больше времени посвятить нашим селебритис, поздравить их с выдающимися событиями, узнать самое сокровенное", – комментирует Тимур Мирошниченко.

В первом выпуске, который выйдет в эфире канала "Украина" в среду в 23:20, зрители узнают, как звезды праздновали свои дни рождения в условиях карантина и историю успеха поп-дивы Ирины Билык, которой этой весной исполнилось 50 лет. Особое настроение и атмосферу релакса будет создавать партнер проекта – компания Artwinery.

Программа будет выходить в эфире канала "Украина" раз в неделю, в среду, в 23:20.

Смотрите программу "Зірковий шлях. Вечір" в эфире канала "Украина".

11 мая на телеканале "Украина" состоялась премьера мелодраматического сериала "Женские секреты", о сюжете которого мы рассказали ранее.

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