Телеканал "Украина" и Star Media готовят новый фильм "Ты только верь"

Главная героиня мелодрамы – женщина, которая в одночасье теряет все

Кадр из фильма «Ты только верь» Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Телеканал "Украина", который стал лидером телепросмотра в день выборов, и компания Star Media работают над 4-серийной картиной "Ты только верь". Главная героиня мелодрамы – женщина, которая в одночасье теряет все то, что было для нее важно.

Смотрите видео о новом проекте телеканала "Украина" сериале "Маркус":

По мнению друзей и знакомых, у Елены Соколовской была не жизнь, а сказка: состоятельный муж, мудрая свекровь, сын – отличник и спортсмен. А еще – скорое рождение дочки. Но автомобильная авария разбила эту сказку вдребезги, и в осколках отразилась реальность: предательство, ложь, подлость, одиночество. Спасти Елену от падения в бездну безумия оказались способны только малышка Машенька и её папа Андрей…

Кадр из сериала "Ты только верь" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В фильме снимаются актеры Ольга Сухарева, Алла Масленникова, Александр Давыдов, Никита Пархоменко, Тимофей Каратаев, Валерия Ходос, Инга Нагорная и другие.

"Играя ту или иную роль, я стараюсь сделать не просто маску, а живого человека. Мой герой Дмитрий в мелодраме "Ты только верь" многогранен, в нем есть и любовь, и порок. Он не совершенен, как и любой человек. Каким он получится, зрители смогут увидеть в скором времени на телеканале "Украина", – рассказал Александр Давыдов.

Режиссер-постановщик – Игорь Москвитин. Оператор-постановщик – Александр Оноприенко. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Лариса Журавская. Производством фильма занимаются канал "Украина" и компания Star Media. Съемки проходят в Киеве и Киевской области.

Напомним, актриса и телеведущая программы "Ранок з Україною" Лилия Ребрик сыграет одну из центральных ролей в детективе телеканала "Украина" и латвийской медиакомпании Helio Media – сериале "Маркус".

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