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Телеведущая Анна Панова призналась, как с мужем назвали дочку

Ведущая вместе с мужем рассматривали такие варианты имен, как Мария, София и Анастасия

Марина Попович
Сегодня, 09:00

Ведущая новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Анна Панова во время выписки из роддома открыла тайну, как назвали новорожденную доченьку. Напомним, что ведущая впервые стала мамой 30 марта.

Звездная мама признается, что во время беременности, они с мужем выбрали несколько имен для дочери. Но финальная версия имени для ребенка появилась уже тогда, когда родители увидели девочку.

"Будучи беременной, мы рассматривали такие варианты имен: Мария, София и Анастасия. А ближе к родам откуда-то мне пришло имя Милана. Мужу оно также понравилось. А заключительное решение приняли тогда, когда посмотрели на новорожденную дочь и спросили ее согласия. Имя Милана ей очень понравилось", – поделилась телеведущая.

Ведучая Анна Панова с мужем и новорожденной дочкой
Ведучая Анна Панова с мужем и новорожденной дочкой
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Анна Панова говорит, что выписка из роддома во время карантина – это масочный режим и максимум шесть присутствующих. Но даже при таких обстоятельствах телеведущую и доченьку приехали поздравить родные – родители и друзья.

"Наш праздник никакие ограничения не затмили. Теперь нас трое, мы уже дома, и впереди нас ждет множество счастливых событий и открытий", – отметила Анна Панова.

Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Также новоиспеченным родителям вручили первый документ Миланки – свидетельство о рождении.

Ранее мы также писали, что Анна Панова поделилась советами, как не поправиться на "диванном режиме". Телеведущая и ее семья с первых дней внедрения карантинных мероприятий серьезно отнеслась к ним и не пренебрегает правилами в условиях самоизоляции.

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