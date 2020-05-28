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Телеведущая Мария Мельник в "Ранку з Україною" раскроет секреты звезд

Вчера, 23:44

Во время процесса приготовления знаменитости будут удивлять новыми фактами о себе

Любимая программа миллионов украинцев "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:29 на канале "Украина", запускает новую рубрику. Студией "Вкусного эксклюзива" с Марией Мельник станет кухня, где самые популярные люди Украины во время приготовления любимых блюд поделятся интригующими фактами жизни.

Мария Мельник
Мария Мельник
Фото: пресс-служба

"Новая рубрика сочетает в себе две вещи, которые я очень люблю: общаться с интересными людьми и вкусно поесть, – смеясь, комментирует ведущая программы "Ранок з Україною" Мария Мельник. – Ко мне в гости пожалуют звезды и поделятся особыми для себя рецептами и своими откровениями! В процессе приготовления шедевров кулинарии, а иначе я назвать их блюда не могу, они откроют свои новые стороны. В такой домашней атмосфере мы пообщаемся и о профессиональном, и о личном. Вспомним самые яркие, веселые, а иногда трагические моменты своей жизни. Это будет захватывающее, а главное – по-настоящему!"

Кроме того, телеведущая уверяет – конкурировать с кулинарным энтузиастом Григорием Германом она не планирует. Даже больше, девушка учится готовить по рецептам своего коллеги, следит за его деятельностью и берет уроки кулинарии.

Новая рубрика "Вкусный эксклюзив" в программе "Ранок з Україною"
Новая рубрика "Вкусный эксклюзив" в программе "Ранок з Україною"
Фото: пресс-служба

"С Гришей я ни в коем случае не конкурирую! Ведь я отнюдь не кулинар! Мало того, на кухне я провожу минимум времени, готовя что-то элементарное: борщ, суп, кашу, картофель. Поэтому на моем фоне каждый гость – шеф", – с улыбкой отметила Мария.

"Вкусный эксклюзив" с Марией Мельник стартует уже с июня. Первыми гостями станут: Григорий Герман и Ирина Фролова, Олег Панюта, Виталий Школьный, Андрей Дебрин, Алена Винницкая и Александр Педан.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:29 на канале "Украина".

Ранее стало известно, что телеканал "Украина" запускает программу "Зірковий шлях. Вечір".

Ко Дню вышиванки, который в этом году украинцы отпраздновали на карантине, телеканал "Украина" выпустил эффектный ролик с саундтреком группы Go_A.

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