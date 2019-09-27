Телеведущий Олег Панюта провел встречу со студентами Нежинского университета
Телеведущий поделился профессиональным опытом со студентами и преподавателями
Ведущий информационно-аналитической программы "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" на телеканале "Украина" Олег Панюта, который стал ведущим премии "Золота Дзиґа 2019", посетил Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя и поделился профессиональным опытом со студентами и преподавателями.
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Ведущий Олег Панюта провел мастер-класс, посвященный теме "Практические советы телеведущего: как начать карьеру на телевидении и достичь успеха в профессии журналиста" для студентов профильных специальностей.
На мастер-класс к Олегу Панюте пришло много желающих, и не только будущие журналисты, но и филологи, историки, преподаватели. Мастер-класс проходил в формате активного диалога. Студенты задавали волнующие вопросы, интересовались, как справляться с эмоциями перед прямым эфиром, какого контента не хватает региональным медиа, как воспитать в себе аналитика, а также с удовольствием слушали советы ведущего, как достичь успеха в профессии журналиста и не бояться делать первые шаги на пути к достижению цели.
Телеведущий рассказал молодому поколению медийщиков о своем 30-летнем журналистском опыте, проанализировав отечественный контент в разные времена, вспомнил о своем первом материале в газете, который написал в 8 лет, а также раскрыл секрет, почему ему интересен именно информационный жанр.
"Мне нравится быть первым в донесении информации, рассказывать людям новости с нескольких точек зрения. И, может быть, эта новость повлияет на чью-то жизнь", – рассказал Олег Панюта.
Также ведущий посоветовал студентам уже сейчас брать в руки телефоны, включать камеры и начинать снимать информационные сюжеты на любые темы: студенчество, университетская жизнь, проблемы города. А также отметил, что сегодня молодому специалисту значительно проще развиваться в профессиональной сфере, ведь на помощь приходит множество технических возможностей для реализации задач.
Встречу с телеведущим посетил ректор университета Александр Самойленко, который поблагодарил Олега Панюту за интересный мастер-класс и за ценные практические советы будущим журналистам. Под конец мастер-класса Олег Панюта призвал всех будущих журналистов создавать тренды, а не только констатировать факты и описывать происходящее.
Отметим, что телеканал "Украина" организовывает мастер-классы для студентов журналистских специальностей по всей Украине в рамках образовательной инициативы.
Напомним, ранее Олег Панюта рассказал "Сегодня" о его почетной миссии на фестивале "Золота Дзиґа 2019", кинематографе и любимых фильмах.
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